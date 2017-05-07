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藍黨魁高屏政見會10點開講 老黨員8點就卡位
2017-05-07 09:09
〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席候選人高屏區政建說明會，今上午10點在國民黨高雄鳳山區黨部舉行，上午8點不到，已有部分老黨員到場卡位，多數選擇靠近舞台的座位，希望靠近一點、才能聽清楚候選人講些什麼。
國民黨高市黨部主委、現任高市議員黃柏霖，一早就與黨工進駐現場準備，他也熱情招呼每位提早到的資深黨員，歡迎大家參與政見發表。
今上午發表順序依序為郝龍斌、潘維剛、洪秀柱、詹啟賢、吳敦義、韓國瑜，每人15分鐘。
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