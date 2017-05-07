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林奕含留最後影片 陳芳明：是在等待真正的審判降臨
2017-05-07 07:38
文學家陳芳明。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含留下最後受訪的影片，形容自己被誘被害的心情，以納粹集中營的倖存者為比擬，文學家陳芳明看到這影片之後，除「讓人感到特別心痛」，解讀她的心情，直指「她引用阿多諾所說：『奧斯維辛之後，寫詩是野蠻的』，等於是精確點出她所遭遇過的生命浩劫」。
什麼是奧斯維辛？陳芳明解釋，「那是以毒氣大量屠殺無辜生命的集中營。奕含生前受到的身體屈辱，無異於在閉室裡所受的殘酷死刑那般。那位補教老師絕對不懂這樣的隱喻語言，也絕對不知道他帶給奕含的災難。她的靈魂已經徹底被破壞了，再也不可能回到完整的最初」。
陳芳明心痛指「現在我們終於明白，她仍然停留在集中營的狀態。」，「留下這個影片紀錄，其實是在揭發毒氣室的執行者。她以最溫和最善良的語言說出內心話時，無疑是在等待真正的審判降臨」。
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