快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
國台辦指我無端抓扣中國漁船 海巡署回應「嚴正執法」
2017-05-06 22:13
〔記者邱俊福／台北報導〕針對中國國台辦指我國應停止無端抓扣中國漁船，海巡署強調屬常態性執法作為，絕非所謂「無端抓扣」，未來仍將依法嚴正執法，並說明廣東省「南澳31409號」漁船，經查已遭除籍，竟無視中國休漁期規定越界捕魚，還蛇行拒檢，嚴重破壞我國漁業資源與海洋生態。
海巡署表示，該案依「兩岸人民關係條例」及「海岸巡防機關器械使用條例」等規定，依法使用低致命性武器，發射橡膠彈及破門彈進行登檢，將越界陸船押返馬公港留置調查。
海巡署並表示，近年越界中國漁船為避免遭我國裁罰，抵抗手段日趨激烈，如今年1月「閩東漁64689號」漁船船長自斷3指企圖阻擾登檢，2月「閩長漁」號漁船更甩尾衝撞我巡防艇，嚴重威脅海巡人員執法安全，我國雖多次透過「兩岸共同打擊犯罪」等管道，要求中國約制，均無明顯成效。
而查去年我國驅離越界中國漁船1325艘，扣留108艘，今年迄4月底止，計驅離346艘、扣留36艘，均屬常態性執法作為，絕非所謂「無端抓扣」中國漁船情事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》獅隊質疑猿隊偷暗號 雙方兩度對峙（影音）
- 中職》球在哪裡？ 陽冠威烏龍失誤讓全場都傻了（影音）
- 《週末夜狂熱》40年 席琳狄翁跪唱《比吉斯》不朽經典
- 3風景區無停車場證卻收費 宜縣府：收清潔費
- 涵管水淹及胸 3工人狂爬200米撿回命
- 當面爭前瞻 朱立倫會賀陳旦
- 傑尼斯狠拆散 由里子嫁不成大倉
- 草屯農會選舉恩怨 傷害案罕見收押
- 法國會議員力挺馬克宏站台 突昏倒送醫不治
- 蘇花改未接國5 蘇澳恐塞爆// 宜代縣長 轟交部沒整合
- 福隆沙雕季驚爆／2外籍沙雕師 灌醉台女扛屍性侵
- 北藝若「爛尾」 無法開幕表演恐賠5千萬
- 美眾院通過 共和黨版取代歐版健保
- 青春影展得主七日揭曉 四大職人授藝
- 拿千萬天價演講費 美國會擬大砍歐巴馬退休金
- 避稅第3地 Google向義低頭補稅百億
- 本業年年虧損 北捷：票價漲5毛就會賺
- 自由廣場》蔡良打點女學生
- 鐵路高架化 政院傾向拆垂楊大橋
- 官舍半數養蚊 議員籲二期改建公宅
- 首度出訪 川普將赴沙、以
- 豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞
- 自挖大坑洞 偷埋20噸廢玻璃
- 六國媒體聯訪 蔡總統：新南向與一帶一路不同
- 相挺徐佳瑩攻蛋 A-Lin囧穿免洗褲
- 訂製阿樂的背影
- 證券行情表、證券表格
- 新娘致詞太肉麻？ 證婚人一旁崩潰狂吐
- 台大新竹分院出走？ 竹市議員促挽留
- 嗜酸性白血球過多 引發腦中風
- 聲援民視阻赤化 僑胞登報挺這兩人
- 印尼官員來訪 支持雇主支付仲介費
- 【往事留聲機】ㄎㄎ筒
- 埔心第5公墓樹葬 宛如長眠公園
- 足球貴公子歸隊 亞洲盃戰星
- MLB》新星游擊手建功 太空人險勝天使
- 自由廣場》年輕教師不得不急
- 銜接需砸百億 高公局估「益成比」低
- 12海浬禁魚槍 台東議員號召8日抗議
- 〈健康充電站〉健康講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國台辦指我無端抓扣中國漁船 海巡署回應「嚴正執法」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分