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國台辦指我無端抓扣中國漁船 海巡署回應「嚴正執法」

2017-05-06  22:13

〔記者邱俊福／台北報導〕針對中國國台辦指我國應停止無端抓扣中國漁船，海巡署強調屬常態性執法作為，絕非所謂「無端抓扣」，未來仍將依法嚴正執法，並說明廣東省「南澳31409號」漁船，經查已遭除籍，竟無視中國休漁期規定越界捕魚，還蛇行拒檢，嚴重破壞我國漁業資源與海洋生態。

海巡署表示，該案依「兩岸人民關係條例」及「海岸巡防機關器械使用條例」等規定，依法使用低致命性武器，發射橡膠彈及破門彈進行登檢，將越界陸船押返馬公港留置調查。

海巡署並表示，近年越界中國漁船為避免遭我國裁罰，抵抗手段日趨激烈，如今年1月「閩東漁64689號」漁船船長自斷3指企圖阻擾登檢，2月「閩長漁」號漁船更甩尾衝撞我巡防艇，嚴重威脅海巡人員執法安全，我國雖多次透過「兩岸共同打擊犯罪」等管道，要求中國約制，均無明顯成效。

而查去年我國驅離越界中國漁船1325艘，扣留108艘，今年迄4月底止，計驅離346艘、扣留36艘，均屬常態性執法作為，絕非所謂「無端抓扣」中國漁船情事。

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  • 中國漁船屢傳越界扣留，海巡署強調屬常態性執法作為，絕非所謂「無端抓扣」。（資料照，記者劉禹慶攝）

    中國漁船屢傳越界扣留，海巡署強調屬常態性執法作為，絕非所謂「無端抓扣」。（資料照，記者劉禹慶攝）

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