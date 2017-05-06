| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 政治

電視政見會自評 洪秀柱：可以表現更好一點

2017-05-06  21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席參選人洪秀柱，今晚前往桃園市中壢區出席桃友關懷服務協進會新舊理事長交接，期許能喚起更多年輕人加入國民黨；會後被問到自評在第二場電視政見發表會中的表現？以及自打幾分？她回應：「還可以再表現更好一點」、「總是有及格分數吧！」

洪秀柱提及，前總統馬英九曾在國民黨中山會報說，「要讓青年團多從事公益事業，不能將他們養成為一個個的小政客。」她聽了心有戚戚焉，她在擔任國民黨主席之後，一直推動國民黨的制度化和年輕化，也常向黨內年輕人說，要維持純真的心，誠心為大家服務。

洪秀柱還說，透過這次的黨內選舉，她希望黨員們能支持更多年輕人當選國民黨黨代表，並清楚知道國民黨的理想、奮鬥目標和路線是什麼。

廣告
  • 洪秀柱出席桃友關懷服務協會，訴求喚起更多年輕人加入國民黨。（記者李容萍攝）

    洪秀柱出席桃友關懷服務協會，訴求喚起更多年輕人加入國民黨。（記者李容萍攝）

  • 洪秀柱出席桃友關懷服務協會，訴求喚起更多年輕人加入國民黨。（記者李容萍攝）

    洪秀柱出席桃友關懷服務協會，訴求喚起更多年輕人加入國民黨。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱 電視政見會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：電視政見會自評 洪秀柱：可以表現更好一點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.