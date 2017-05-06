電視政見會自評 洪秀柱：可以表現更好一點

2017-05-06 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席參選人洪秀柱，今晚前往桃園市中壢區出席桃友關懷服務協進會新舊理事長交接，期許能喚起更多年輕人加入國民黨；會後被問到自評在第二場電視政見發表會中的表現？以及自打幾分？她回應：「還可以再表現更好一點」、「總是有及格分數吧！」

洪秀柱提及，前總統馬英九曾在國民黨中山會報說，「要讓青年團多從事公益事業，不能將他們養成為一個個的小政客。」她聽了心有戚戚焉，她在擔任國民黨主席之後，一直推動國民黨的制度化和年輕化，也常向黨內年輕人說，要維持純真的心，誠心為大家服務。

洪秀柱還說，透過這次的黨內選舉，她希望黨員們能支持更多年輕人當選國民黨黨代表，並清楚知道國民黨的理想、奮鬥目標和路線是什麼。