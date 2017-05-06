退休能領18％遭批 林萬億回擊：最有利是10年前退休

2017-05-06 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕主導年金改革的行政院政委、台大教授林萬億今年滿65歲，已取得退休資格，將能享18%優惠存款利息，引來議論。林萬億晚間發聲明指出，年金改革監督聯盟對他有很多不實指控，更表示其實對他個人最有利的退休條件是在10年前退休。

獲頒台大名譽教授的林萬億在退休後可享有退休俸和18%，不過監督年金改革行動聯盟副召集人李來希卻在臉書批評林萬億學官兩棲、名與利兼得，占盡一切便宜，「有什麼資格推動年金改革？」並質疑為何林萬億可以辦理退休。林萬億晚間發聲明指出，年改監督聯盟對他有許多誤解和不實指控。

林萬億說，未來年金改革後，不管是依何種身分退休，就是依新規定的制度運作。他也重申，在年金改革過程中從沒有思考針對個人設定特殊條款，更沒有任何圖利自己的設計。林萬億希望大家回到制度改革，不合理制度就該改革，不應聚焦於個人。他也說其實對他個人最有利的退休條件，是在10年前就退休，這樣不但增加退休金基數優惠，而且早領18%優惠10年了。

對於李來希等人批評他從學校借調政務人員就是學官兩棲，林萬億也澄清，政務人員是領政務人員的薪資、承擔政務人員的職責，台大教授薪資是暫停的，而且他還有必須返回學校上課的義務，沒有無學官兩棲、也沒額外利益。

林萬億也提到退休金的計算，依現行政務人員退職撫卹條例規定，他借調到行政院的年資都不會計入教授退休年資，因此沒有雙重領取、增加退休金的好處。政務人員領的是政務人員退職金，是依政務人員薪資提撥，和教授的退休金不同，所以沒有重複領取。