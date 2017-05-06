國民黨團擬改採實質論述 前瞻條例審查可望破冰
〔記者鄭鴻達／台北報導〕為阻擋「前瞻基礎建設特別條例草案」審查，立法院國民黨團本週花招百出來杯葛議事。對此，時代力量黨團總召徐永明痛批「嬉鬧國會，低能至極」；國民黨團首席副書記長林為洲透露，本週作法可能會有變化，會勸黨團針對實質內容進行論述；民進黨團書記長李俊俋則表示，國民黨不能一面反條例，地方首長又一面要預算，希望能坐下來一條一條談。
國民黨團為杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」審查，可說是花招百出，從持法案文書敲打會議桌的立院打擊音樂節、朝人潑水或咖啡的立院潑水節、敲鑼打鈸甚至抬桌衝撞的立院大廟會，到吹哨子、播台語歌的立院電音趴，讓條例審查停滯，引發不少質疑與批評。
對此，徐永明痛批國民黨杯葛作法「嬉鬧國會、低能至極」，從佔院會主席台失敗後，改採文攻杯葛議事，還出現國民黨團提案、國民黨立委反對的狀況，國民黨團從委員會鬧到院會，怪招盡出，對條例採全面焦土抗爭，個別立委卻出面開記者會否認，宛如精神分裂。
林為洲則表示，接下來的作法可能會有些變化，屆時可能會以論述為主，倒不一定要用肢體（杯葛議事），他笑說「這樣大家也很辛苦，傷兵累累」。林為洲透露，黨團大會雖尚未決定，但他會建議黨團，將這段期間外界對前瞻條例的批評，以程序發言論述。
林為洲接著說，連民進黨民調都顯示軌道建設支持率較低，卻佔整體過半預算，這部分大家較有疑慮，可否調整都可討論，若要修改，要引據學者專家的意見，再由行政院對計畫做部分修改後，送立院逐條審查，條例部分可提修正動議，但計畫書有必要先修改。
李俊俋強調，黨團的態度很清楚，就是希望條例順利審查，通過後才能處理預算，特別條例非預算，國民黨團也鬧過、抗爭過了，盼能坐下來逐條談，不能整黨反對條例，藍營縣市長卻拼命爭取預算，如此豈不前後矛盾，大家面對問題討論，立法院才能有進度。
李俊俋說，國民黨團把廟會帶進立院，又自己提案、自己反對，這是在秀下限，特別條例條文僅11條，與過去馬英九、陳水扁總統時代特別預算的條例無太大差距，條例能盡速通過，行政院才能編特別預算，若國民黨對預算內容有意見可討論，若完全不審怎討論。
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標題：國民黨團擬改採實質論述 前瞻條例審查可望破冰
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