將屆齡退休領18％？ 林萬億：一切按照制度

2017-05-06 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕主導年金改革的行政院政委林萬億目前也是台大社工系教授，但有媒體消息指出，今年年滿65歲的林萬億已取得退休資格，將能享18%優惠存款利息，因而引發外界議論。林萬億對此則回應，「我是屆齡被強迫退休，也不是我自己要退的」，規定怎麼做就怎麼做。

《聯合報》報導指出，獲頒台大名譽教授的林萬億今年已滿65歲，可享退休俸及18%，林萬億在接受該報訪問時也證實，校方已通知他可以退休、8月1日就生效。不過目前他尚未辦理退休手續，也會先把這學期的課上完，有空再處理。他也強調，自己屆齡退休，跟年金改革無關，若改革後有什麼不利之處，也都承受、尊重。

林萬億也提到，他目前是還在借調中，不想因佔缺讓系上不能聘新老師，因此先把缺讓出來，讓行政作業先進行。他也指出，其實他也可以延到70歲退休，但「不希望因為官位，讓台大為難」。針對該報詢問是否不會放棄18%？林則回他不會特別去做什麼，不需要做什麼特殊模範，也不會沽名釣譽，自認問心無愧。一切按照制度來。

《蘋果日報》報導指出，林萬億指出，如果年金修法通過，他一樣是在6年後18%歸零，針對他被問到是否會比照總統蔡英文從台銀結存提領出退休金，林則反問「我是不是應該都要放棄退休金？這樣社會才會覺得我做年金改革是正當的？」

報導也引述台大主秘林達德的話指出，依據《學校教職人員退休條列》第10條之1規定，林萬億目前符合屆滿65歲辦理退休的條件，但目前林尚未來台大辦理退休。