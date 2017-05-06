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遭質疑違反行政中立 花縣6公務員退選黨代表

2017-05-06  17:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部今天首度舉行第20屆全國黨代表選舉政見發表會，這次地方黨部共61人參選、應選35名，人數創歷年新高，甚至連花蓮縣政府也有9名官員參選，但因有違反行政中立法疑慮，其中6名具有公務員身份的官員，日前自動聲明退出選舉，剩環保局長饒忠、衛生局長李宏滿、秘書李繼生等3人以政務官資格繼續參選。

這次因黨主席選舉競爭激烈，黨員選舉人數地方黨部有13800多人，加上含黃榮華黨部約4000多人，合計約17800多人，黨員人數激增，相對黨代表人數，也從本屆的21席增加到35席，黃榮華黨部這次也有18人參選，將選出14席；黨部代理主委林盈成說，參選情形非常踴躍，顯見黨員對國民黨仍有非常強烈的期許與期待，扣除退選的6人還有55名候選人。

這次參選激烈，包含花蓮縣環保局長饒忠、衛生局長李宏滿、社會處副處長陳加富、農業處動植物防疫所長黃詩伊、原民處長陳建村、消防局長林文瑞、戶政事務所主任吳俊毅、王建富、秘書李繼生等縣府官員都登記參選，並在上月27日完成號次抽籤，但日前傳出有違反行政中立法的疑慮，陳加富、黃詩伊、林文瑞、陳建村、吳俊毅、王建富6人主動向國民黨聲明自願退出選舉。

有官員私下說，過去沒有這份函釋，是103年以後才發的，因此以前都可以參選，像是環保局長饒忠，過去擔任學校校長期間，也是第18屆全國黨代表，而這次也是他自願出來參選黨代表的，跟縣長沒有關係，縣長也沒有要求他們出來選黨代表，強調：「沒有誰叫誰選的問題」。而依照國民黨章，全國黨代表負責代表地方黨員參加全國代表大會，代表大會有選舉中央委員會委員、修改黨章、通過提名總統、副總統候選人等職權。

國民黨花蓮縣黨部解釋，行政中立法第5條規定「公務人員得加入政黨或其他政治團體，但不得兼任政黨或其他政治團體之職務。」因銓敘部曾函文解釋認定黨代表為「黨內職務」，有6位候選人身分受「行政中立法」規範，日前已自願聲明退出選舉。因此，地方黨部黨代表選舉票將以不列出該候選人之圈選欄、姓名、號次，並加註「因法令規定，聲明退出選舉」等字樣，作為因應方式。

由於國民黨過去黨代表選舉沒有辦理過政見發表會，這次首次舉行，雖有14人完成報到，但因候選人「行程滿檔」，僅有5人上台發表政見，黨部也透過手機線上直播，讓黨員可以了解每名黨代表的經歷、政見，搶頭香第一個報到的候選人是馬耀福佑，他希望可以振興國民黨，為黨員服務；而國民黨不分區立委徐榛蔚也到場致詞，為所有參選人加油打氣。＃

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  • 國民黨花蓮縣黨部今天首次舉行第二十屆全國黨代表選舉政見發表會，黨部代理主委林盈成致詞。（記者王錦義攝）

    國民黨花蓮縣黨部今天首次舉行第二十屆全國黨代表選舉政見發表會，黨部代理主委林盈成致詞。（記者王錦義攝）

  • 國民黨花蓮縣黨部今天首次舉行第二十屆全國黨代表選舉政見發表會，參選人馬耀福佑搶頭香第一個發表政見。（記者王錦義攝）

    國民黨花蓮縣黨部今天首次舉行第二十屆全國黨代表選舉政見發表會，參選人馬耀福佑搶頭香第一個發表政見。（記者王錦義攝）

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