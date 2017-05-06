遭質疑違反行政中立 花縣6公務員退選黨代表

2017-05-06 17:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部今天首度舉行第20屆全國黨代表選舉政見發表會，這次地方黨部共61人參選、應選35名，人數創歷年新高，甚至連花蓮縣政府也有9名官員參選，但因有違反行政中立法疑慮，其中6名具有公務員身份的官員，日前自動聲明退出選舉，剩環保局長饒忠、衛生局長李宏滿、秘書李繼生等3人以政務官資格繼續參選。

這次因黨主席選舉競爭激烈，黨員選舉人數地方黨部有13800多人，加上含黃榮華黨部約4000多人，合計約17800多人，黨員人數激增，相對黨代表人數，也從本屆的21席增加到35席，黃榮華黨部這次也有18人參選，將選出14席；黨部代理主委林盈成說，參選情形非常踴躍，顯見黨員對國民黨仍有非常強烈的期許與期待，扣除退選的6人還有55名候選人。

這次參選激烈，包含花蓮縣環保局長饒忠、衛生局長李宏滿、社會處副處長陳加富、農業處動植物防疫所長黃詩伊、原民處長陳建村、消防局長林文瑞、戶政事務所主任吳俊毅、王建富、秘書李繼生等縣府官員都登記參選，並在上月27日完成號次抽籤，但日前傳出有違反行政中立法的疑慮，陳加富、黃詩伊、林文瑞、陳建村、吳俊毅、王建富6人主動向國民黨聲明自願退出選舉。

有官員私下說，過去沒有這份函釋，是103年以後才發的，因此以前都可以參選，像是環保局長饒忠，過去擔任學校校長期間，也是第18屆全國黨代表，而這次也是他自願出來參選黨代表的，跟縣長沒有關係，縣長也沒有要求他們出來選黨代表，強調：「沒有誰叫誰選的問題」。而依照國民黨章，全國黨代表負責代表地方黨員參加全國代表大會，代表大會有選舉中央委員會委員、修改黨章、通過提名總統、副總統候選人等職權。

國民黨花蓮縣黨部解釋，行政中立法第5條規定「公務人員得加入政黨或其他政治團體，但不得兼任政黨或其他政治團體之職務。」因銓敘部曾函文解釋認定黨代表為「黨內職務」，有6位候選人身分受「行政中立法」規範，日前已自願聲明退出選舉。因此，地方黨部黨代表選舉票將以不列出該候選人之圈選欄、姓名、號次，並加註「因法令規定，聲明退出選舉」等字樣，作為因應方式。

由於國民黨過去黨代表選舉沒有辦理過政見發表會，這次首次舉行，雖有14人完成報到，但因候選人「行程滿檔」，僅有5人上台發表政見，黨部也透過手機線上直播，讓黨員可以了解每名黨代表的經歷、政見，搶頭香第一個報到的候選人是馬耀福佑，他希望可以振興國民黨，為黨員服務；而國民黨不分區立委徐榛蔚也到場致詞，為所有參選人加油打氣。＃