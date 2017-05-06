交錯朋友？ 童仲彥：狐狸交往的都是狼

2017-05-06 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥自從被前妻爆料家暴以來，掀起許多風波，隨著婚姻畫下句點，得了流感、在家隔離的童仲彥透過臉書PO文自省，並且意有所指的暗示：「狐狸交往的都是狼。」

童仲彥PO文表示：「A型流感在家自行隔離，剛看到了則新聞感觸很深，也很慶幸自己在反省、冷靜後做了正確的選擇。有問題的人總是跟有問題的人在一起，扯不完的麻煩事。千萬不要心軟去救無可救藥的人，老師所說的泥菩蕯過江，我懂了，真的，狐狸交往的都是狼，X狼？狼X？罵自己嗎？希望過年後菸酒全戒的我，是男人、更是人。一改半年多來交錯朋友的荒唐！」

童仲彥的友人在PO文底下回應：「這10個月你真的遠離了一些真心正道的人了。」童仲彥則回覆：「會一一跪求回來的。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆