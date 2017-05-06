中港媒新發現 蔡英文改稱「中國大陸」為「中國」

總統蔡英文昨接受外媒聯訪，闡述新南向政策思維及目標。（記者方賓照攝）

2017-05-06 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日接受東南亞6國媒體聯訪，大談政府新南向政策的思維及目標。但在過程中，蔡英文提到中國時，並非像以往稱之為「中國大陸」，而是稱「中國」，這樣的現象引起部分中、港媒關注。

蔡英文在昨日上午接受印度「印度人報」（The Hindu）、印尼「指南日報」（Kompas）、馬來西亞「太陽報」（The Sun）、菲律賓「每日詢問者報」（The Philippine Daily Inquirer）、新加坡「海峽時報」（The Straits Times），以及泰國「民族報」（The Nation）等6家國際媒體聯合專訪。

蔡英文對外媒闡述新南向政策的思維與目標，強調新南向政策和中國的「一帶一路」是完全不同的模式，台灣的民間企業、醫療、教育、人力資源開發等軟實力，不是用金錢或政治力就能阻擋的。

但有中、港媒體注意到，蔡英文在提及中國時，並不像以往稱「中國大陸」，而是稱為「中國」，就連總統府公布的受訪全文也都以「中國」表示。雖然蔡英文通常以「對岸」或「中國大陸」稱呼，但根據總統府資料顯示，蔡英文在上個月接受《路透》專訪時，就曾以「中國」稱呼對方。