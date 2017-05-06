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台灣尚未獲邀出席WHA 李大維：繼續努力沒有懈怠
2017-05-06 16:19
〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣欲出席下週一截止報名的世界衛生大會（WHA），不過至今尚未收到邀請函。外交部長李大維下午受訪時表示，到目前為止並沒有新的進展，外館同仁還在繼續努力。此外，為推動台灣參與WHA，外交部今也推出一國際醫療短片，向全球展現台灣醫療貢獻。
李大維下午出席「2017拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」活動前受訪時表示，到目前為止台灣尚未收到邀請函，也沒有任何新進展；李大維說，雖然情況不樂觀，外館同仁還是會繼續努力沒有絲毫懈怠。
李大維表示，今天出席活動的拉丁美洲與加勒比海友邦都是台灣的強烈支持者，也會請他們多協助台灣參與WHA一事。另一方面，由於衛福部長陳時中日前表示，無論是否收到邀請函，台灣都會派代表團出席，李大維下午表示，代表團19日會如期出發，大會期間也安排許多雙邊會談，盼能對全世界說明台灣近期在醫療衛生體系上替國際社會作出的貢獻。
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