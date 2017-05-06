| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 政治

台灣尚未獲邀出席WHA 李大維：繼續努力沒有懈怠

2017-05-06  16:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣欲出席下週一截止報名的世界衛生大會（WHA），不過至今尚未收到邀請函。外交部長李大維下午受訪時表示，到目前為止並沒有新的進展，外館同仁還在繼續努力。此外，為推動台灣參與WHA，外交部今也推出一國際醫療短片，向全球展現台灣醫療貢獻。

李大維下午出席「2017拉丁美洲及加勒比海友邦台灣嘉年華」活動前受訪時表示，到目前為止台灣尚未收到邀請函，也沒有任何新進展；李大維說，雖然情況不樂觀，外館同仁還是會繼續努力沒有絲毫懈怠。

李大維表示，今天出席活動的拉丁美洲與加勒比海友邦都是台灣的強烈支持者，也會請他們多協助台灣參與WHA一事。另一方面，由於衛福部長陳時中日前表示，無論是否收到邀請函，台灣都會派代表團出席，李大維下午表示，代表團19日會如期出發，大會期間也安排許多雙邊會談，盼能對全世界說明台灣近期在醫療衛生體系上替國際社會作出的貢獻。

廣告
  • 外交部長李大維列席備詢。（資料照，記者簡榮豐攝）

    外交部長李大維列席備詢。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 李大維
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：台灣尚未獲邀出席WHA 李大維：繼續努力沒有懈怠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.