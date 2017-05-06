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詹啟賢：對國民黨始終不離不棄

2017-05-06  16:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人詹啟賢在今日下午的電視政見會上意有所指表示，自己多年來對黨不離不棄，即便是2016年國民黨面臨最低潮的時候，一些過去受黨栽培的黨政人士，不願意「淌混水」，他仍願意到黨部幫忙承擔責任，並強調自己一路走來不為權、為利，只想讓國民黨好，希望把人生的剩餘價值奉獻給國民黨與中華民國。

詹啟賢表示，自己對國民黨有難以割捨的情感，從小在母親、兄長以黨員身分在彰化縣從政的耳濡目染，唸大學時加入國民黨，後來因為出國進修，才成為失聯黨員，但86年後再加入國民黨，並擔任國民黨政府的衛生署長。

2000年大選他全力輔選「連蕭配」，當時雖然受到他所服務醫院的董事會質問，但仍不改其志，依舊全力輔選，扁政府曾要他留任衛生署長，但他以政黨政治倫理以及對國民黨的情義加以婉拒，當年在國民黨出走潮的情況下，他還是完成黨員重登記，成為終身黨員，只是萬萬未料，2004年大選因為「319槍擊案」，讓他成為國民黨敗選的壓力窗口，雖然自己受盡委屈，但並沒有因此懷恨背離國民黨，2008年他促成「馬蕭配」，並擔任競選總幹事，幫助國民黨完成政治輪替，選後雖無一官半職，也依然沒有怨言。

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  • 國民黨主席候選人詹啟賢（右三）在今日下午的電視政見會上意有所指表示，自己多年來對黨不離不棄。（記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人詹啟賢（右三）在今日下午的電視政見會上意有所指表示，自己多年來對黨不離不棄。（記者方賓照攝）

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