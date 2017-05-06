政院副院長林錫耀:年改法案再過1個月得要三讀

2017-05-06 16:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院副院長林錫耀今天表示，年金改革在立法院雖阻力大，但不改不行，就算在野黨不配合 ，再過1個月還是得完成2、3讀的立法；而前瞻計畫跟國家建設有關，還是受阻，也許溝通還不夠。

林錫耀強調，影響企業投資各項障礙，如水、電、工、土地、環保問題，企業界的聲音行政院絕對不是不了解，也不是不做，但要如何做，會跟企業溝，以取得好的共識。

行政院副院長林錫耀今天出席中華民國工商協進會中部工商午餐會，對於年金改革及前瞻基礎建設計劃在立法院受阻，一一向工商界「訴說」，他強調自己不是「抱怨」，只是要讓工商界「了解」。

林錫耀表示，台灣問題是累積很久，許多危機及挑戰非常大，台灣已高齡化，老年人口已超過15%，成長速度全世界第一，台灣也是少子化全世界第一，兩個問題危機非常嚴重，因此才會推動年金改革。

林錫耀說，年金改革在立法院的阻力雖然非常大，從去年到現場抗爭不斷，但不改不行，政府堅定意志，務實推動各項改革，這樣的決心不可能動搖，只要慢一天、慢一年，以後更難改，所幸年金改革第一個法案已送進委員會，就算在野黨不配合，再過1個月，還是得完成2、3讀的立法，而年改法案不是一個法案，後續還有很多法案，要一個一個順利過關。

此外，林錫耀也對前瞻計畫提出說明，他表示，新政府為了加速推動各項建設，能夠帶動經濟成長動能，提出8年8800億元的前瞻基礎建設，原本以為建設對大家有利，應該大家都會支持，想不到仍有阻力，也許溝通還不夠，也許沒有滿足各地需求。

林錫耀表示，這個條例通過，還要分年編列預算，要去立法院審，一切依程序審，沒有想到在立法院還要面對如此大困難，新政府有決心、有計劃，各項改革一定務實推動，可能無法一次到位，但會務實的一步步走。

林錫耀表示，台灣過去已經很長一段時間，看不到經濟景氣春天，很幸運新市府上台後，最近幾個月經濟指標不錯，股市情況也不錯，必須趁現在全球的經濟情勢、國內各項指標還不錯，一方面加速各項建設，擴大財政支出帶動，另一面各項經濟轉型的政策，也逐步推動中。