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誇林智堅做得好 韓國瑜：若當選 新竹選戰不提名人選

2017-05-06  15:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉第2場電視政見發表會今天下午舉行，黨主席參選人韓國瑜強調，台灣應終結藍綠惡鬥，他也稱讚民進黨籍新竹市長林智堅做得不錯，若他當黨主席，新竹選戰就不提名人選。

韓國瑜指出，如果他是黨主席，願意承認優秀的縣市長，行政院若能提出好的政策，國民黨也可以同意，要讓百姓安居樂業，民進黨能辦的到，藍綠惡鬥就可以結束。

韓國瑜說，像新竹市長林智堅做得這麼好，國民黨就可以不提名人選，但彰化、嘉市，國民黨一定要提名人參戰。

韓國瑜形容，華人國家最能彰顯民主是台灣，現在卻沉淪至此，30歲以下年輕人在藍綠惡鬥爭成長，以前每一次騎著野狼摩托車，都會看見路邊有人在賣螃蟹，螃蟹想要爬出籃子，卻被另一隻螃蟹拉下來，這像是藍綠惡鬥，藍綠惡鬥要能結束。

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  • 國民黨主席選舉第2場電視政見發表會今天下午舉行，黨主席參選人韓國瑜（右2）強調，台灣應終結藍綠惡鬥。（記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉第2場電視政見發表會今天下午舉行，黨主席參選人韓國瑜（右2）強調，台灣應終結藍綠惡鬥。（記者方賓照攝）

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