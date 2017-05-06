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藍黨魁選舉政見會 吳敦義：以蔣經國為師

2017-05-06  15:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義在今天的第2場電視政見發表會中，再度推銷他的重返執政「勝利成功方程式」，強調自己當年擔任黨秘書長，讓國民黨在2008重新拿回政權，這個方程式在2020大選同樣可以繼續使用。

吳敦義表示，當年他的「勝利成功方程式」，就是重建活化黨的基層小組，強化在媒體上的論述，並挑選最好的領頭羊，這就是立委選舉大勝、總統選舉大贏的重要原因，這個方程式4個因緣就是民進黨執政失去民心、國民黨奮發圖強、團結友黨與黨友，以及推出具有勝選機會、品德能力以及忠於黨國的人選，當年沒有人脫黨違紀參選。

由於競爭對手洪秀柱提到有人主張改黨名，吳敦義說，國民黨不必改名換姓，只要改黨的「個性」，他推崇已故總統蔣經國是了不起的政治家，未來的黨魁只要能學習蔣經國的精神，團結所有力量，心中真心以蔣經國為典範，國民黨就沒有不能克服的事情。

他並強調，自己過去擔任行政院長，讓台灣經濟成長率達到10.63％，全球競爭力名列前茅，擔任黨魁的人一定要能了解民情、知道民瘼，累積這樣的閱歷，然後再團結全黨，才有可能讓國民黨在2018選舉有所掌握，2020找到一位最有機會勝選與品德能力經驗的人，讓黨贏回政權與尊嚴，讓中華民國發熱發光。

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  • 國民黨主席選舉今天舉辦第2場電視政見發表會，候選人之一的吳敦義（左3）說，掌握了重返執政的「勝利成功方程式」。（記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉今天舉辦第2場電視政見發表會，候選人之一的吳敦義（左3）說，掌握了重返執政的「勝利成功方程式」。（記者方賓照攝）

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