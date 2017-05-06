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喊著團結一心 郝龍斌卻說「如果吳敦義...」

2017-05-06  16:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉在今日下午舉行第二場電視政見發表會，候選人郝龍斌在過程中，稱讚同為候選人之一、前副總統吳敦義具有極高聲望與影響力，但又強調，如果吳能以自身影響力反擊黨產會，並聲援核食公投與軍公教年金遊行，將會有更大的助益。

郝龍斌談到，在國民黨中有許多具有影響力的菁英，無論有無黨職都應該團結一心。他舉例，像是前副總統吳敦義，雖然沒有黨職且已經卸任，但仍是台灣政壇具有話語權的菁英，「他的影響力和資源在這次黨主席選舉充分展現」。

郝龍斌接著說，如果吳在去年就用他的資源和影響力，反擊一例一休和黨產會等法案，那制衡民進黨的力量將大大提升；如果他在核食公投連署時，加上2、30萬份連署書，對民進黨將是一大震撼；如果吳沒有缺席反年金改革抗爭，與軍公教一起走上街頭，士氣將會有顯著提升。

郝龍斌強調，如果他成為黨主席，「會非常希望像吳副總統這樣的菁英能一起打拚，讓支持者看到什麼叫團結一心」。

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  • 國民黨主席選舉電視政見會6日在台北舉行，各候選人會前握手。郝龍斌（左）表示，若當成為國民黨主席，將鼓勵黨內菁英多加參與公共事務。（記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉電視政見會6日在台北舉行，各候選人會前握手。郝龍斌（左）表示，若當成為國民黨主席，將鼓勵黨內菁英多加參與公共事務。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 國民黨黨主席 郝龍斌
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