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江聰淵溪南成立後援會 競逐宜縣長三雄鼎立

2017-05-06  15:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭市長江聰淵跨足蘭陽溪前往溪南，明在羅東成立競選後援會，期盼打開自身知名度，聽取更多選民的意見；黨內對手立委陳歐珀今回應，他也將展開傾聽之旅，了解鄉親心聲；國民黨籍的羅東鎮長林姿妙則表示，尊重所有參選人的努力。

明年底的宜蘭縣長選戰，陳歐珀、江聰淵爭取民進黨提名，林姿妙則是國民黨熱門人選，現階段呈現三雄鼎立的局面，針對江聰淵在溪南成立後援會，擴大自身知名度，陳歐珀表示，民進黨人才濟濟，黨內初選是民主政治常態，與江聰淵將彼此各自努力。

陳歐珀表示，倒是國民黨最近在國會蠻橫無理的杯葛前瞻預算，現在縣內的交通問題每況愈下，前瞻建設和未來規劃非常重要，重新定位宜蘭是首要課題，國民黨的作為根本完全背離民意，他強調，民眾期盼的是真正愛宜蘭、關心宜蘭的候選人，自己會展開傾聽之旅，了解鄉親的心聲，並加強與中央的溝通，爭取宜蘭的建設！

林姿妙則表示，每一位參選人都有對這片土地的看法與見解，更有自己的做法與步調，只要是為宜蘭做正向與進步的事，其他參選人的努力她都會尊重，這也是民主政治最重要的意涵。

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  • 針對江聰淵在羅東成立競選後援會，立委陳歐珀回應，他也將展開傾聽之旅。（資料照，記者林敬倫攝）

    針對江聰淵在羅東成立競選後援會，立委陳歐珀回應，他也將展開傾聽之旅。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 針對江聰淵在羅東成立競選後援會，羅東鎮長林姿妙表示，尊重不同參選人的努力。（資料照，記者江志雄攝）

    針對江聰淵在羅東成立競選後援會，羅東鎮長林姿妙表示，尊重不同參選人的努力。（資料照，記者江志雄攝）

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相關關鍵字： 宜蘭縣長選舉 林姿妙 江聰淵 陳歐珀
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