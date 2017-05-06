回應黨內批評 洪秀柱：不依賴人脈、金脈、關門喬事

2017-05-06 15:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱在今天下午的黨主席電視政見會上表示，有人說她沒有人脈、金脈，她的確是沒有人脈可以關說，沒有金脈可以綁樁，因此她不會依賴人脈、金脈選舉，不會聽憑人脈、金脈，或關在門裡分配資源、喬來喬去。

對於藍營二０二０人選，洪秀柱表示，或許應該都不是檯面上的6位黨主席候選人，「至少絕對不會是我！」因為未來會有比她更年輕的洪秀柱、更勇敢的洪秀柱，黨主席應該是要尋找、培養未來領導人的抬轎者，而她就是那位無私、勇敢、真誠的人選。

洪秀柱並似乎意有所指的說，為什麼國民黨執政8年後，沒有革新壯大、培養人才，反而競爭力往下墜落？「這是本黨掌握過執政權的政治菁英，都必須回答的問題。」

她接著還說，如果個人算計大於一切，小我勝過大我，當然關鍵時刻不能做決定，如果只想或只會打穩賺不輸的仗，考量的都是個人的利害得失，當然就會導致國民黨潰敗的局面。

她向黨員喊話，千萬不要以為依賴金權派系、資源分配、人情拉攏，就可打天下、得民心，以為平時不努力經營，選舉時再來手拉手、高喊團結就能打贏選戰，否則國民黨將注定難逃失敗命運。