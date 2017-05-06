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爭取宜蘭縣長黨內提名 江聰淵跨蘭陽溪拚人氣
2017-05-06 15:26
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市長江聰淵擬參加民進黨宜蘭縣長初選，明（7）日將以「開創新局，迎向挑戰」為口號，在羅東鎮成立溪南競選後援會；江聰淵指出，黨內民調顯示他在溪南地區知名度不足，所以才會在羅東成立後援會，希望讓更多選民認識，增加對他的信心與支持。
根據民進黨近期黨內民調，江聰淵在縣內的總知名度約7成8，輸給國民黨籍羅東鎮長林姿妙的8成及民進黨立委陳歐珀的9成，而在溪南地區，江的知名度更只有7成。
江聰淵表示，宜蘭市長任期已過半，也營造了許多成果，包括幼兒教育、青年返鄉、終身學習及老人關懷等各種政策，都陸續落實，希望這些成果能給縣民當作參考，讓宜蘭市的施政經驗，成為團隊進軍宜蘭縣政府最大的動力。
江聰淵指出，從民調上顯示，他在溪南地區知名度還顯不足，還有30％的溪南選民不認識他，因此特別在羅東成立競選後援會，希望獲得更多選民的認識，也讓更多人知道，他想推動的具體縣政。
他也強調，後援會的成立，最重要的工作就是傾聽民意，廣納更多民眾對於中央政府及地方政府在施政上的建言，當作團隊未來的施政目標，也能夠將這些意見傳達給中央政府做參考，提升施政品質。
談到民進黨的執政狀況，江聰淵表示，民進黨已掌握中央政權，宜蘭縣也是綠營的天下，中央部分據他們的了解，有很多勞工對於一例一休等勞工政策不滿，在地方上也有很多農民，對於縣府的農業政策不盡滿意，社會上好像已經出現對民進黨執政沒有信心的氛圍，也顯示政府在推動新政策前，與民眾充分溝通的重要性，他對他的團隊有信心，一定可以做好溝通，重拾選民的信心，讓民進黨繼續在宜蘭執政。
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