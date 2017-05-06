郝龍斌：郭台銘能救夏普 為何不能救台灣！

2017-05-06 15:08

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨黨主席電視政見發表會今日登場，黨主席參選人郝龍斌指出，他支持郭台銘參選總統，「郭能救夏普、買東芝，為何不能救台灣！」

郝龍斌說，國民黨要走改革新路，最重要價值是「反對」，他自己替反年金民眾聘僱辯護律師，更能改變基層對國民黨刻板印象，要讓黨員對黨有歸屬感。

郝龍斌也說，為何要支持郭台銘選總統，因為這是傾聽基層聲音，大多數民眾的想法，「郭能救夏普、買東芝，為何不能救台灣！」

郝龍斌認為，黨主席要無私、無我，幫民眾找到最好的候選人，也要讓黨員凝聚向心力，自己若當上黨主席，會馬上恢復知青黨部，讓國民黨進入校園。

另一名參選人潘維剛則說，綠色執政滿一周年，所有母親都度過艱困的一年，台灣沒有向上提升，而是向下沉淪，沒有人變得比以前更快樂，軍公教被羞辱，年輕勞工工作機會被剝奪，中客、中生都不來，必須把台灣母親焦慮及痛苦反映出來，自己不能再退縮，參與才能創造改變，「要一起來支持台灣的母親潘維剛。」