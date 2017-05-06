國民黨魁選舉政見會 洪秀柱要吳敦義表態統獨路線
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉第2場電視政見發表會今天下午舉行，爭取連任的現任主席洪秀柱在第一輪發言時，一改上週政見會向黨員感性訴求的論調，把重心放在國民黨的統獨路線問題上，並將矛頭指向競爭對手吳敦義，公開點名吳要求答覆，當台灣社會認為自己是台灣人不是中國人，成為主流民意時，是否會放棄已故總統蔣經國「我是台灣人也是中國人」說法？
不過，緊接著發言的吳敦義並沒有正面回應洪秀柱，只強調如果沒有已故總統蔣中正打贏8年抗戰，就沒有台灣光復，也就沒有三民主義在台實現的機會，以及後來推動三七五減租、國民教育、地方自治，民有、民治、民享的三民主義也無法在台灣落實，他反對一切去蔣、去中華民國的行為。
吳敦義並強調，國民黨當然不必改名，就像他自己行不改名、坐不改姓，堅持「一中各表」的中華民國，洪秀柱可能知道，他在擔任高雄市長時曾以傳送聖火方式捍衛釣魚台主權，而且他與前總統李登輝的論述主張南轅北轍。
洪秀柱則在一開始就說，今天大家應該「打開天窗說亮話」，讓人民檢視黨的未來方向。她說，蔣經國說過自己是台灣人也是中國人，吳敦義最近經常公開提及蔣經國，而且語帶哽咽，她並問吳，如果在台灣認同自己是台灣人不是中國人，成為主流民意時，「請問你是否會放棄經國先生的說法？」
洪秀柱表示，近年在台灣自稱中國人已成為禁忌，甚至黨內有人還主張更改黨名為「台灣國民黨」，如果國民黨對自己的歷史、主張不敢論述，如何說服民眾？當台灣民意朝向獨立時，台獨是否也是國民黨的選項？她強調，國民黨有責任給人民一個可供檢驗的路線。
洪還說，有人說她與國民黨不同調，但請問國民黨是吹什麼調？難道是與中華民國憲法不同的調？她向黨員說，自己可以清楚保證，只要她在任黨主席一天，台獨就不是國民黨的選項。
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標題：國民黨魁選舉政見會 洪秀柱要吳敦義表態統獨路線
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