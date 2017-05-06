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KMT為何敗的那麼慘？ 郝龍斌：只有兩個字「自私」
2017-05-06 14:35
［記者陳鈺馥／台北報導］中國國民黨主席選舉第二場電視政見會今日舉行，參選人郝龍斌指出，國民黨為何敗的那麼慘，原因就只有兩個字「自私」，而不是敗給民進黨。
郝龍斌指出，他選黨主席就是要把國民黨無私奉獻的精神找回來，國民黨已沒有了黨產和執政權，上次為何國民黨會敗的那麼慘，兩個字就是「自私」。
郝龍斌說，這不是一、兩個人的自私，而是一群人、一連串的自私，讓國民黨一無所有，國民黨不是敗給民進黨，而是被自己給打敗。
郝龍斌也批，民進黨以為只要殲滅國民黨，就可以繼續執政下去，黨產會竟可以違憲成立，中廣可以半夜被封殺，婦聯會也正被追殺，甚至對國民黨刀刀見骨，民進黨看見弱勢的國民黨，就像是宇宙掉下來最大禮物，不斷「清算、清算、再清算！」
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