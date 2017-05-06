| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 政治

KMT為何敗的那麼慘？ 郝龍斌：只有兩個字「自私」

2017-05-06  14:35

［記者陳鈺馥／台北報導］中國國民黨主席選舉第二場電視政見會今日舉行，參選人郝龍斌指出，國民黨為何敗的那麼慘，原因就只有兩個字「自私」，而不是敗給民進黨。

郝龍斌指出，他選黨主席就是要把國民黨無私奉獻的精神找回來，國民黨已沒有了黨產和執政權，上次為何國民黨會敗的那麼慘，兩個字就是「自私」。

郝龍斌說，這不是一、兩個人的自私，而是一群人、一連串的自私，讓國民黨一無所有，國民黨不是敗給民進黨，而是被自己給打敗。

郝龍斌也批，民進黨以為只要殲滅國民黨，就可以繼續執政下去，黨產會竟可以違憲成立，中廣可以半夜被封殺，婦聯會也正被追殺，甚至對國民黨刀刀見骨，民進黨看見弱勢的國民黨，就像是宇宙掉下來最大禮物，不斷「清算、清算、再清算！」

廣告
  • 國民黨主席選舉電視政見會。（記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉電視政見會。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：KMT為何敗的那麼慘？ 郝龍斌：只有兩個字「自私」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.