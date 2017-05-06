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出席屏東同鄉會活動 蔡英文：研究評估高鐵延伸屏東

2017-05-06  13:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天出席「中華民國屏東縣同鄉會」成立大會，由立法院長蘇嘉全出任首屆理事長。蔡英文致詞時談到前瞻建設，強調「這一次前瞻建設計畫，我們也沒忘記屏東」，而屏東人最重視的高鐵延伸問題，也在研究評估。這段時間會全力做左營到屏東的接駁，讓高屏區域連合治理成績做得更好。

中華民國屏東縣同鄉會今天召開成立大會，席開百桌，有上千人出席，今天出席的還包括考試院長伍錦霖與監察院長張博雅、國民黨籍的前總統府秘書長曾永權。

蔡英文致詞時提到自己的父親蔡潔生，成立了台北市屏東同鄉會，並且強調前瞻計畫不會忘記屏東。

蔡英文說，屏東縣長潘孟安積極爭取建設，希望屏東在台灣最南方可以發展更好，所以這一次前瞻計畫內，有東港觀光軌道、恆春觀光鐵道，大家最關心的是高鐵延伸到屏東，也在研究、評估，不過，這段時間會全力做左營到屏東的接駁運量，讓屏東交通更方面，讓高屏區域連合治理成績做得更好。

蔡英文說，她常說一個國家發展好不好，不是看都市，是看鄉村，推動基礎建設就是縮短城鄉，讓台灣更進步、更發展，屏東就是一個重要指標。

蔡英文強調，區域均衡就是前瞻，投資台灣就是前瞻，現在做的每一件事情，都是讓台灣發展更好更進步，從公佈的經濟數字來看，景氣真的在恢復，不論是燈號、經常性薪資、出口貿易都在成長，失業率下降，證明過去一年打地基有一些成果，但她知道「數字是參考」，真正重要是台灣人民感受景氣在變化，台灣愈來愈有競爭力、希望，政府一定會更加努力，也希望大家一起來努力。

蘇嘉全致詞時則呼籲，大家有錢出錢有力出力，替屏東來打拚。

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  • 蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動。（記者蘇芳禾攝）

    蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動。（記者蘇芳禾攝）

  • 蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動，致贈牌匾給擔任首屆理事長的立法院長蘇嘉全。（記者方賓照攝）

    蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動，致贈牌匾給擔任首屆理事長的立法院長蘇嘉全。（記者方賓照攝）

  • 蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動，與鄉親合影留念。（記者方賓照攝）

    蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動，與鄉親合影留念。（記者方賓照攝）

  • 蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動，表示會評估高鐵延伸屏東一案 。（記者方賓照攝）

    蔡英文總統今天出席中華民國屏東同鄉會總會成立活動，表示會評估高鐵延伸屏東一案 。（記者方賓照攝）

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