林全：低薪問題短期內很難解決

2017-05-06 13:26

〔記者黃文瑜／台南報導〕行政院長林全上午到台南沙崙視察綠能科學城，林全表示，現在大家在談人才外流及年輕人低薪問題，現實狀況是「很難防止人才外流，低薪問題短期內也很難解決！」台灣應該要成為可以讓年輕人創業、實現夢想的地方，培養年輕人追求興趣，不求名利。

林全表示，台南的綠能科學城是政府很重視的項目，他期許產官學研努力的目標是將科學城與在地結合，要讓台南市民因科學城受惠，要與國際結合，而非閉門造車。最後要多面向產學研合作，才可以持續發展台灣產業。

「很難防止人才外流，低薪問題短期內也很難解決。」林全指出，台灣薪水低但物價也不高，只要台灣產業表現優秀並和國際結合，即使台灣人才因國外高薪外流，也會有欣賞台灣低物價的人才進來，讓台灣成為「人才匯流的地點」，創造台灣成為可以創業、可以實現夢想的環境，並鼓勵學界，養成人才、培養年輕人追求興趣，不求名利。