送什麼給柯媽？柯：她只要跟我吃飯就很高興了

2017-05-06 13:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今上午出席萱堂花開報春暉母親節活動致詞時表示，感謝母親們對家庭、社會的付出，也希望透過模範母親的表揚，建立一個倫理有序、家庭有愛、校園有才、社會有德、邦國有禮的國家，良好的公民素質才能確保台灣是個和諧、幸福的寶島。

台灣孔子協會今在空總新創基地，舉辦「萱堂花開報春暉母親節活動」。市長柯文哲出席致詞時說，孝道是中華文化最重要的品德，希望藉由這樣的活動，提振品德教育，喚醒臺灣社會對家庭、教育及禮儀的重視，因為事實上只有良好的公民品質，才能確保臺灣是一個和諧、幸福的寶島。

柯文哲還戴上象徵狀元及第的狀元帽、手舉孝親燈，和現場與會嘉賓一同合唱「母親」，感謝天下母親的付出和辛勞。不過，大概是平常受訪時問媒體「你是那一台的？」問習慣了，想要展現親和力的柯P，竟習慣性地脫口問一旁共同歡唱的小朋友「你哪間學校的？」

會後受訪時，由於合照民眾實在太過踴躍，大批媒體苦守20多分鐘，而好不容易抵達受訪點的柯文哲則心有餘悸的開玩笑表示「好不容易逃出來了！」被問到要送媽媽什麼禮物，柯笑說，「我媽只要有機會跟我吃飯就很高興了。」

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