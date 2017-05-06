| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 政治

送什麼給柯媽？柯：她只要跟我吃飯就很高興了

2017-05-06  13:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今上午出席萱堂花開報春暉母親節活動致詞時表示，感謝母親們對家庭、社會的付出，也希望透過模範母親的表揚，建立一個倫理有序、家庭有愛、校園有才、社會有德、邦國有禮的國家，良好的公民素質才能確保台灣是個和諧、幸福的寶島。

台灣孔子協會今在空總新創基地，舉辦「萱堂花開報春暉母親節活動」。市長柯文哲出席致詞時說，孝道是中華文化最重要的品德，希望藉由這樣的活動，提振品德教育，喚醒臺灣社會對家庭、教育及禮儀的重視，因為事實上只有良好的公民品質，才能確保臺灣是一個和諧、幸福的寶島。

柯文哲還戴上象徵狀元及第的狀元帽、手舉孝親燈，和現場與會嘉賓一同合唱「母親」，感謝天下母親的付出和辛勞。不過，大概是平常受訪時問媒體「你是那一台的？」問習慣了，想要展現親和力的柯P，竟習慣性地脫口問一旁共同歡唱的小朋友「你哪間學校的？」

會後受訪時，由於合照民眾實在太過踴躍，大批媒體苦守20多分鐘，而好不容易抵達受訪點的柯文哲則心有餘悸的開玩笑表示「好不容易逃出來了！」被問到要送媽媽什麼禮物，柯笑說，「我媽只要有機會跟我吃飯就很高興了。」

相關影音

廣告
  • 台北市長柯文哲6日出席台灣孔子協會舉辦的「萱堂花開報春暉」母親節活動，於會中戴上「狀元帽」，手舉「孝親燈」和與會來賓合影留念。（記者黃耀徵社）

    台北市長柯文哲6日出席台灣孔子協會舉辦的「萱堂花開報春暉」母親節活動，於會中戴上「狀元帽」，手舉「孝親燈」和與會來賓合影留念。（記者黃耀徵社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 母親節
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：送什麼給柯媽？柯：她只要跟我吃飯就很高興了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.