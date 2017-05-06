快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
送什麼給柯媽？柯：她只要跟我吃飯就很高興了
2017-05-06 13:10
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今上午出席萱堂花開報春暉母親節活動致詞時表示，感謝母親們對家庭、社會的付出，也希望透過模範母親的表揚，建立一個倫理有序、家庭有愛、校園有才、社會有德、邦國有禮的國家，良好的公民素質才能確保台灣是個和諧、幸福的寶島。
台灣孔子協會今在空總新創基地，舉辦「萱堂花開報春暉母親節活動」。市長柯文哲出席致詞時說，孝道是中華文化最重要的品德，希望藉由這樣的活動，提振品德教育，喚醒臺灣社會對家庭、教育及禮儀的重視，因為事實上只有良好的公民品質，才能確保臺灣是一個和諧、幸福的寶島。
柯文哲還戴上象徵狀元及第的狀元帽、手舉孝親燈，和現場與會嘉賓一同合唱「母親」，感謝天下母親的付出和辛勞。不過，大概是平常受訪時問媒體「你是那一台的？」問習慣了，想要展現親和力的柯P，竟習慣性地脫口問一旁共同歡唱的小朋友「你哪間學校的？」
會後受訪時，由於合照民眾實在太過踴躍，大批媒體苦守20多分鐘，而好不容易抵達受訪點的柯文哲則心有餘悸的開玩笑表示「好不容易逃出來了！」被問到要送媽媽什麼禮物，柯笑說，「我媽只要有機會跟我吃飯就很高興了。」
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 坦言曾想說謊... 吳育昇談薇閣事件
- 綠營民調：7成5不同意藍杯葛 前瞻這項最受支持
- 3大案要賠23.8億元？ 柯Ｐ怒斥說謊造假、質詢亂講
- 外界關注新幕僚 柯抱怨：為什麼常在媒體讀到我的人事任命？
- 2.3億不明財產被沒收 林錫山創紀錄
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 軟銀上林逆轉轟 為總仔工藤慶生
- 5農戶和解 客家園區二期工程動起來
- 處男玩家玩虛擬實境成人遊戲 因不會解胸罩卡關崩潰
- 網拍開天價 賣家割愛布蘭妮原味打歌服
- NBA》缺席球隊會議鬧不合 多隊打探波辛傑斯交易
- 青春影展得主七日揭曉 四大職人授藝
- 世越號沉沒地點 疑發現34公分人類脛骨
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 當面爭前瞻 朱立倫會賀陳旦
- 鐵路高架化 政院傾向拆垂楊大橋
- 美將制裁北韓貿易夥伴 中國：反對到底
- 「人形蜈蚣」可行？專業醫師剖析好噁心
- 【朵朵小語】甜甜圈
- MiLB》宰制對手！江少慶8局失2分好投收四連勝
- 高楊南路、干城路瓶頸 開工拓寬
- 郵輪觀光夯 基隆擬闢國道客運直達桃機
- 「川普風險」成南韓大選話題
- 疏散蘇澳車流 國五擬增交流道
- 野百合盛開 北海岸、東北角賞花趣
- 北市容積代金制 全用來徵收公保地
- 美前國防部副助理部長鄧志強：台灣應採拒止性嚇阻 抗衡中國
- 江柏樂道歉名嘴認證附身 網友集體打臉
- 12海浬禁魚槍 台東議員號召8日抗議
- 易危物種唐白鷺 現身高屏溪口
- 首度出訪 川普將赴沙、以
- 「花在彰化」延長至夜間 追加4千萬挨批
- 雙親沒撲空！ 見證胡智為大聯盟首K
- 彰化媽祖─賴和 社頭開講其精神
- 直播中！ 突破人類極限 挑戰馬拉松跑進2小時
- iRobot Blueair禮遇媽咪 送機票高級住宿券
- 巫師圍捕矮腳虎 扳倒塞爾提克
- 洪榮宏演唱會將現身 前妻透露原因
- 【私家小傳】看見梨，想起她
- NBA》轉球遭批不尊重對手 詹皇：那就是個誘餌
- 福隆沙雕季驚爆／2外籍沙雕師 灌醉台女扛屍性侵
- 韓總統候選人之女遭性騷 警稱嫌犯有精神障礙
- 台鐵觀光希望列車 首抵台東
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：送什麼給柯媽？柯：她只要跟我吃飯就很高興了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分