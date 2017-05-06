中國打壓台灣參與國際組織 美眾議員批中「危險且短視」

2017-05-06 12:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國眾議員羅斯雷提南昨致函美國衛生部長普萊斯，要求普萊斯協助台灣參與WHA（世界衛生大會），同時鼓勵他找機會親自拜會台灣。負責推動此事的台灣人公共事務會（FAPA）總部表示，美議員對台灣參與WHA一事「都很支持」，盼能藉此事協助台灣今年順利拿到邀請函，同時與美國有更多交流。

美國眾議員、前眾院外交委員會主席羅斯雷提南（Ileana Ros-Lehtinen）５日致函美國衛生部長普萊斯，要求部長協助台灣能取得此次世界衛生大會邀請函，讓台灣能順利參與，同時鼓勵台美雙邊有更多公衛領域的合作。

雷提南在信中提到，台灣被拒絕在世界衛生大會門外，是嚴重威脅到國際分享台灣高品質醫療系統和資源。台灣有完整資料系統、防疫和治療設施、對疾病控制能力的種種優勢；她並提及14年前，台灣與美國疾管局合作對抗SARS傳播的經驗，認為台灣若能與WHO合作，對協助全球疾病防治有莫大幫助。

此外，她也批評中國不斷打壓台灣參與國際組織是「非常危險和短視的行為」，她認為，台灣能實質參加世界衛生組織，不但有利於台灣本身，而且對全球醫療系統和預防疾病有實質的重要性。

FAPA會長陳正義表示，中國阻擋台灣加入世界衛生組織，在在顯示中國玩弄政治、罔顧在台人民健康的情況，是非常不合情理的。

協助推動此事的台灣人公共事務會總部工作人員則說，FAPA自1997年就開始推動台灣加入WHO，也非常關切台灣至今尚未收到邀請函一事，由於美國許多友我議員對台灣參與WHO都「非常支持」，盼能藉眾議員雷提南致函的方式，協助台灣取得今年的邀請函，同時也希望美衛生部長普雷斯在日內瓦出席會議時，能協助台灣在大會中發聲。＃