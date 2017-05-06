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添新力軍操盤明年選舉？柯：不要想太多
2017-05-06 12:35
台北市長柯文哲今出席台灣孔子協會舉辦的「萱堂花開報春暉」母親節活動。（記者黃耀徵攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府近日將增添2位新幕僚，一位是蘇系大將周榆修，目前已入府擔任研究員並隨柯跑公開行程，另一位外傳是資深主播林昆鋒，據傳，柯有意找他來擔任新的發言人。不過，市長柯文哲今上午受訪表示，北市府這麼大，一個機要秘書來來去去很正常，這屆台北市政府不分派系，什麼人都用，是最大特色與優點。
柯文哲今上午出席母親節活動後接受媒體訪問，被問到周榆修、林昆鋒入府一事。柯說，台北市政府這麼大，任用一個機要或秘書都很正常，就是來來去去。
由於周榆修經驗豐富，又是蘇貞昌愛將，媒體進一步問，柯是否開始為選舉做準備？柯直言「不要想太多」，北市府這麼大機構，他們最大的特色，就是不只有單一派系，「什麼人都用，就是這屆台北市政府最大特色跟優點。」
至於林昆鋒部分，柯說面試有一定程序，現在已經有負責媒體的主要人員，林若入府，是要當發言人還是負責新聞控制，這些都還要再講，最後柯還不忘抱怨，「為什麼常在媒體上讀到自己的人事任命，覺得滿奇怪的。」
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