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3大案要賠23.8億元？ 柯Ｐ怒斥說謊造假、質詢亂講

2017-05-06  12:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文化局長鍾永豐昨在議會進行專案報告時，在國民黨籍市議員吳世正逼問下證實城市博物館解約將賠1.8億元。隨後有媒體計算，若加上北投纜車與南港機廠案，柯市府可能要賠償23.8億元的違約金。柯今受訪時駁斥，這就是典型的說謊造假，自己一毛錢沒賠怎麼會有這種東西？況且廠商求償他一定要給嗎？這種典型的數字造假攻擊讓他相當不滿。

柯上午出席萱堂花開報春暉母親節活動後受訪，現場媒體提問三大案要慘賠23.8億元，市府有何規劃？柯回嗆，這是典型的說謊造假，現在一毛錢都都還沒賠，怎麼會有這種東西？每個案子他們都有應付方案，這是典型的質詢亂講，等到真的賠了再講嘛！

柯還不悅反問現場媒體「我有賠哪個錢？沒有阿，這應該叫財政局出來把每一條都回覆，這個我都懶得去回應了。」

此外，柯直言，「你（廠商）求償就一定要給嗎？」有些是共構廠商先付款，解約了還是把工程款給人家，市府不能趁機吃乾抹淨，最後柯忿忿不平指，這種內容是「典型數字造假的一種攻擊，很火大。」

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  • 外傳北市城市博物館等3大開發案須賠償23.8億元，柯文哲今受訪時動怒駁斥。（記者黃耀徵攝）

    外傳北市城市博物館等3大開發案須賠償23.8億元，柯文哲今受訪時動怒駁斥。（記者黃耀徵攝）

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