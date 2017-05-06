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爭取WHA 外交部推溫馨短片彰顯台灣醫療貢獻

外交部今天貼出溫馨短片，描述一位菲律賓女童在當地求醫無果生命垂危之際，來台接受肝移植手術而獲新生的真實故事。（圖擷自YouTube）

2017-05-06  12:44

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）22日起在瑞士日內瓦舉行，網路報名8日截止，已進入倒數階段，我國仍未收到邀請函，為凸顯台灣醫療技術對世界的貢獻，外交部推出短片「Second Chance-最好的禮物」，來向國際社會呼籲台灣不能缺席。

綜合媒體報導，外交部「潮台灣」影音頻道及臉書今天貼出溫馨短片「Second Chance-最好的禮物」，描述一位13個月大的菲律賓女童在當地求醫無果生命垂危之際，來台接受肝移植手術而獲新生的真實故事，小女孩在影片中表示，「媽媽是世界上最好的廚師，而我是她最好的禮物」、「謝謝台灣，我現在有再次活著的機會」，影片最後還打上一句雙關語：「WHO Cares，Taiwan Cares」。

外交部「潮台灣」在臉書上表示，「這位女孩因台灣的愛心與醫療技術而跳躍，台灣不只健保體系讓全球刮目相看，尖端的醫療技術和國際援助，半世紀來也在世界各地留下數百萬真實的故事，救治一人，等於救治了他的全世界。」

外交部指出，過去8年來，台灣每年均出席世界衛生大會（WHA），將台灣醫療成果貢獻予各國，呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會與世界衛生組織相關活動，以實現聯合國「不會遺漏任何一個人」的承諾。

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