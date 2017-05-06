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二期官舍當公宅？柯：月繳3萬我寧可分期買房子
2017-05-06 11:51
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市共有41名一級首長，官舍尚缺25戶，郝市府時期藉都更規劃興建二期官舍，但民進黨市議員李慶鋒、顏若芳昨開記者會指，首長宿舍長期有6至9戶閒置，2015年的人事處公文也指，「二期首長宿舍案，已無建置需求」，未料，柯上任仍裁示續建。對此，市長柯文哲今說，現在只是把當年的計畫走完，蓋好再討論用途，強調現在連16戶都住不滿，怎會再蓋首長官邸。
民進黨市議員李慶鋒、顏若芳昨開記者會指，「二期官舍」已顯無需求，籲改建為公宅。財政局長陳志銘表示，不影響權變前提下，可適度調整。
台北市長柯文今到空總創新基地出席母親節活動，會後受訪時談及續建二期官舍，柯文哲強調，那是當年的規劃，現在只是把計畫走完，蓋好以後要做啥再講，現在連16戶都住不滿了，怎麼會再去蓋首長官邸。
至於議員建議二期官舍落成後用來當公宅，柯直言，公宅都是租金要2萬以下的，「那個（二期官舍）租金要3萬以上，去當公宅不是很好笑嗎？我要是一個月可以繳3萬塊，我就去分期付款買房子了。」
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