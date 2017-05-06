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外界關注新幕僚 柯抱怨：為什麼常在媒體讀到我的人事任命？
2017-05-06 12:02
〔即時新聞／綜合報導〕柯市府幕僚來來去去，而據了解，台北市長柯文哲私下已找到新幕僚入府，如年代資深主播，同時主持政論節目主持的林昆鋒，以及蘇貞昌子弟兵周榆修，可能將進入柯市府工作。
根據《蘋果》報導，柯文哲於今（6）早參加萱堂花開報春暉母親節活動，被記者提問新幕僚入府一事，柯文哲只表示，台北市政府很大，任用機要或秘書都很正常，本來就是來來去去。而周榆修既是經驗豐富、又是蘇貞昌愛將。柯文哲也自信表示，北市府是很大的機關，非受限單一派系而唯才適用，正是台北市政府最大特色。而他也抱怨：「為什麼自己常常在媒體上讀到我的人事任命？」
對於新人事任命，北市府發言人劉奕霆表示，市長上任以來非常樂於給於年輕人機會，也希望能倚重專業所長給予市府更多協助。另外，劉奕霆也證實周榆修已入市府，目前在市長室擔任聘用研究員，林昆鋒則尚未定案。
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