| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 政治

火災先救老婆還是老媽？ 柯文哲：不要害我！

2017-05-06  11:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席新光摩天大樓登高賽，與鳴槍代表一同鳴槍宣告比賽開始，會後參觀現場消防局和警察局宣導攤位時，消防局人員開玩笑地問柯文哲，「發生火災時，會先救老婆還是先救老媽？」柯P笑而不敢回答。稍後出席母親節活動，面對現場媒體再度追問到底會先救誰？柯頻頻搖手，笑說「不要害我！」

柯文哲今早出席新光摩天大樓登高賽，致詞並鳴槍宣示比賽開始，但卻未跟著登高。稍後出席母親節活動時，現場媒體問，是否因為肋骨還在痛，才沒有跟著登高？柯說，肋骨痛還是可以登啦，只是沒有時間。

媒體又問，早上消防局人員問他，火災時會先救老婆還是老媽，結論想好了嗎？柯文哲連忙哀求說，不要問這麼難的問題，一定要想辦法兩個都救啊，不要害他。

至於母親節禮物，柯說，下禮拜會找時間回家，看要怎麼處理，不過「我媽只要有機會跟我吃飯就很高興了。」

相關影音

廣告
  • 台北市長柯文哲出席台灣孔子協會舉辦的「萱堂花開報春暉」母親節活動，於會中戴上「狀元帽」。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲出席台灣孔子協會舉辦的「萱堂花開報春暉」母親節活動，於會中戴上「狀元帽」。（記者黃耀徵攝）

  • 台北市長柯文哲早上參觀現消防局和警察局宣導攤位時，現場人員戲問「發生火災時，會先救老婆還是先救老媽？」柯文哲稍候又被問到時頻頻搖手，笑說「不要害我！」（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲早上參觀現消防局和警察局宣導攤位時，現場人員戲問「發生火災時，會先救老婆還是先救老媽？」柯文哲稍候又被問到時頻頻搖手，笑說「不要害我！」（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯媽媽 柯文哲 母親節 母親節禮物 登高賽
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：火災先救老婆還是老媽？ 柯文哲：不要害我！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.