火災先救老婆還是老媽？ 柯文哲：不要害我！

2017-05-06 11:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席新光摩天大樓登高賽，與鳴槍代表一同鳴槍宣告比賽開始，會後參觀現場消防局和警察局宣導攤位時，消防局人員開玩笑地問柯文哲，「發生火災時，會先救老婆還是先救老媽？」柯P笑而不敢回答。稍後出席母親節活動，面對現場媒體再度追問到底會先救誰？柯頻頻搖手，笑說「不要害我！」

柯文哲今早出席新光摩天大樓登高賽，致詞並鳴槍宣示比賽開始，但卻未跟著登高。稍後出席母親節活動時，現場媒體問，是否因為肋骨還在痛，才沒有跟著登高？柯說，肋骨痛還是可以登啦，只是沒有時間。

媒體又問，早上消防局人員問他，火災時會先救老婆還是老媽，結論想好了嗎？柯文哲連忙哀求說，不要問這麼難的問題，一定要想辦法兩個都救啊，不要害他。

至於母親節禮物，柯說，下禮拜會找時間回家，看要怎麼處理，不過「我媽只要有機會跟我吃飯就很高興了。」

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