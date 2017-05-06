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藍營為杯葛議事「自己提案又否決」 徐永明痛批低能

2017-05-06  11:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團為阻擋「前瞻基礎建設特別條例草案」審查，連日以來透過激烈抗爭手段杯葛，甚至在昨日還「自己提案、自己否決」，讓立院空轉一天。這讓時代力量立委徐永明相當不滿，痛批藍營「嬉鬧國會，低能至極。」

徐永明在臉書上寫到，國民黨昨日因搶佔主席台失敗，改用「文攻」來杯葛院會議室，對每一案皆要求表決，藉此拖延議事進度，甚至還出現國民黨提案、國民黨反對的狀況，直言「視國會如遊戲場，低能至極。」

徐永明說，國民黨對前瞻條例採焦土抗爭，像是用抬桌衝撞、敲鑼打鈸、吹哨鳴笛等怪招，但在黨團極力阻擋前瞻的同時，個別委員又召開記者會否認，「宛如整黨精神分裂」。

徐永明還提到，除了委員與黨團不同調外，就連新北市長朱立倫也積極爭取前瞻基礎建設，認為前瞻除了需要政院重新審慎研擬外，還需要國會理性監督修正，因此，他要國民黨「成熟一點」，「別再像幼稚園小朋友在立院嬉鬧」。

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  • 國民黨立院黨團昨日備妥兩百多項討論事項變更議程案，透過不斷表決，杯葛議事進行。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨立院黨團昨日備妥兩百多項討論事項變更議程案，透過不斷表決，杯葛議事進行。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 徐永明臉書全文。（圖片擷取自「徐永明」臉書）

    徐永明臉書全文。（圖片擷取自「徐永明」臉書）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設計畫 前瞻計畫 國民黨 國民黨團 徐永明
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