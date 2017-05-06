螢火蟲現蹤台北市！柯文哲成功打臉李富城....

柯文哲在臉書上宣告，螢火蟲已現蹤台北市各處公園內，並且提醒民眾「4不原則」。（圖擷取自柯文哲臉書頁）

2017-05-06 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在臉書上宣告，「螢火蟲在台北市已經消失24年，在北市府公園處及多方的努力下，今年起在大安森林公園、木柵公園、榮星花園等市區內的公園裡開始現蹤」，此訊息也打臉了一年多前氣象專家李富城的「酸言」。

柯文哲在臉書頁PO文表示：「你有沒有發現市區內的公園，開始出現令人驚艷的點點螢光？螢火蟲在臺北市已經消失24年，在北市府公園處及多方的努力下，今年起在大安森林公園、木柵公園、榮星花園等市區內的公園裡開始現蹤，這是一項重要的環境指標，代表臺北市近年來在生態復育的進步，也讓各國專家刮目相看。」

然而，李富城在去年初曾PO文酸柯文哲：「IQ158盡然是如此的無知，他不知道螢火蟲是須要黑暗嗎？他不知道螢火蟲是見光死嗎，書都讀到那裡去了，自稱自己的IQ158，我看是『零』，真的是無知到極點，但是台北市民就喜歡這樣的呆頭市長，2020他還要選總統呢。」如今，柯文哲以實際的作為代替口水戰，成功打臉李富城。

螢火蟲現蹤台北市，柯文哲提醒：「市民朋友現在起，不只可以到郊區賞螢，還可以就近到市區內的公園，體驗螢火蟲飛舞閃爍的浪漫景象。賞螢時，也請遵守『不捉、不照亮、不干擾、不離開棧道』的四大原則，以維護得來不易的螢火蟲生態！」