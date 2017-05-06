林奕含之死賴神挨轟冷漠 統派青年替賴說話？
2017-05-06 08:47
新黨新思維中心主任侯漢廷。（圖取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕女作家林奕含之死引起社會廣泛討論，台南市長賴清德遭到部分民眾批評冷漠。對此統派青年、新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書表示，賴清德只是不跟著媒體鄉民起鬨。
侯漢廷指出，賴清德對於作家之死缺乏關注，其實只是不跟著鄉民媒體起鬨，侯說「就是知道了，他該關說？施壓？介入司法？」難道要賴清德對台南市去年1到9月95件妨害性自主案件都發臉書？
侯漢廷認為，對於防治性侵，仍有賴檢警、教育局、社會局，「賴清德發不發臉書，除了賺取名聲，對案情不見得有實質助益。」侯認為重點是防制未來千千萬萬個個案。
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