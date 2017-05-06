坦言曾想說謊... 吳育昇談薇閣事件
2017-05-06 08:49
前國民黨立委吳育昇透露，與女性友人上摩鐵事件爆發後，曾想說謊。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕前立委吳育昇先前被拍到與熟女孫仲瑜到台北大直薇閣汽車旅館「休息」，造成形象重創，他當時開記者會坦承開房間，如今已過了8年，他再度談起這件事。
《蘋果日報》報導，吳育昇被問到會不會恨媒體？他態度坦然，笑著說不會，因為當時真的是自己做錯了，所以這麼多年來，他不曾怪媒體。
吳育昇坦承，在事發後的第一時間，他也想過乾脆說謊，但是後來覺得應該要勇敢面對，不能帶人去摩鐵後還推說去談公事，事實證明，坦承所有是正確的選擇，薇閣事件也改變了他的人生態度。
吳育昇說，事件爆發後，他講話變得不會那麼囂張，也會懂得反省自己，也很感謝家人還有太太陪他走過那段低潮期。
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