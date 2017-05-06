綠營民調：7成5不同意藍杯葛 前瞻這項最受支持

「前瞻基礎建設條例特別草案」審查時，朝野立委爆發肢體衝突。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-06 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨昨公布最新民調指出，有68.8％受訪者贊成政府推動「前瞻基礎建設計畫」，74.6％不同意國民黨杯葛議事。此外，前瞻計畫中以水環境建設支持度最高，達82％。

綜合媒體報導，民進黨公布民調指出，對於「前瞻基礎建設計畫」5大建設的支持度部分，分別是綠能建設75.4％、數位建設66.5％、水環境建設82％、軌道建設53.3％、城鄉建設70％。此外有68.8％贊成政府推動「前瞻基礎建設計畫」，26.3％不贊成。

至於國民黨近日強力杯葛議事，報導指出，有46.1％認為國民黨是為反對而反對，36.1％認為不是。此外，有74.6％不同意國民黨霸占主席台做法，14.9％同意。

該民調進行時間為5月2至4日，對象為20歲以上具有投票權之公民，依內政部公佈的2017年1月份人口統計資料，進行年齡、性別、戶籍加權，完成數1014份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1個百分點。