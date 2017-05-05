迅速查辦酸味汙染源 林佳龍臉書讚環局
2017-05-05 22:39
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中海線地區今天上午彌漫一股酸味，民眾紛紛向環保局投訴，環保局立即展開搜查，中午即鎖定中美和石油化學公司惹禍。對於環保局高效率稽查成果，網友紛紛在市長林佳龍臉書中給予肯定，稱讚相關人員的辛勞，讓影響降到最低。
今天早上民眾發現大甲區飄散著不明酸味，隨後包括清水、梧棲、沙鹿，甚至到神岡、西屯等區，都有類似狀況，市府接獲民眾投訴後，環保局立即動員大批人力展開大規模搜查，中午左右就鎖定禍源來自台中港西碼頭，最後查獲是中美和石油化學公司排放廢氣。
市府表示，經過初步檢測，該氣體雖無毒害，但會刺激眼睛，甚至引發頭痛、暈眩等症況，因此查獲後立即要求業者停機，果然氣味開始逐漸散去。不過，後續環保局仍將依法調查，將依違反空污法處10萬以上100萬元以下罰鍰。
「給辛苦的環保同仁一聲讚！」林佳龍市長隨即在臉書中肯定環保局同仁，案發後第一時間就快速調派人力，順利查獲廢氣來源，並立即要求業者停機。稱讚他們是無名英雄，積極的努力與用心付出，才讓此意外事件的影響降到最低。
林市長PO文後，網友紛紛在底下按讚、留言，「給認真付出的人最真誠的讚！」、「全民當環境志工，只要有偷排就通報」、「辛苦了，空汙很難查」，肯定環保局人員的辛苦，也有人主張應該重罰偷放廢氣的業者。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 林佳龍
政治‧本日最多瀏覽
- 週報》洪慈庸密戀閃婚有隱情？卓冠廷就吃這套！
- 張景森：藍首長紛爭取前瞻 國民黨卻違人民期待
- 每案表決再表決 國民黨杯葛癱瘓立法院
- 朱立倫找賀陳旦爭取前瞻 交部：目前無項目更動計畫
- 北藝中心完工恐延期 最慘要賠表演團體5000萬
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 反擊蘋果拒付權利金 高通促禁iPhone回銷美
- 百歲獅方程式 「嘟福餅」可望連線
- 美食-KY Q1EPS3.22元
- 北海道這種可愛動物暴增 農業損失達上億日圓
- 客家局長勘查 盼重現八寮古道
- 《2017秋冬時裝週》Celine
- 屏東發展不斷電通訊系統 確保風災時指揮順暢
- 夢魘！住家被丟滿雞蛋冥紙 他們無奈過了11年...
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft pension amendments
- 林錫山收回扣 台北地院新聞稿「痛批」
- 製作人叫到房間羞辱 阿Ken被缸了噴淚
- 海外台灣人社團挺郭倍宏團隊 力阻紅色勢力
- 小潘潘國寶級容顏 凍齡18年讓網友驚呆了
- 亞太電信第一季虧損0.21元
- 立委籲正視輔助犬 「導聾犬」抖抖緊抱主人成嬌點
- 喬妹訪港行程緊 沒空見天王Leon哥
- 山佳車站重現百年風華 輕旅懷舊趣
- 阿緯模仿小宇靠一張臉 開口就破功
- 台南》委外拚翻轉 「黃金海岸船屋」今招標
- 失誤沒理由 余德龍：再苦練
- 發福雙下巴見客 AV女優撞臉藤原紀香
- 小王下體有痣 檢方「驗鳥」查通姦
- 水林日照中心過母親節 義工1人1菜分享家的溫暖
- 不能動手改用嘴 悍妻飆罵殘夫8小時
- 松山警方追緝槍毒犯 現場蒐證畫面曝光
- 綠博被批無新意 宜縣府：逐步創新
- 熊抱舔臉！南韓總統候選人之女助選遭性騷
- 拿坡里最好吃的不是披薩 鄉民推爆它...
- 插管之爭》瓊瑤模擬民調 靠9成網友打臉平家子女
- 魚槍管制將變嚴 台東漁民怒：天龍國人有看過嗎？
- 獨派抗議秩序手冊污名化
- 小布情緒智障 酗酒婚變自找的!
- 故事》她小心珍藏母親的臺灣上陸許可證，回憶這段因歷史而生的母女情緣
- 陳建仁：台灣觀光市場正從量變轉為質變
- 渣男殘殺前妻親兒扯「不倫」 死者妹籲還姊名節
- 力霸不實報財案 21人判賠4796萬
- 後天重回首勝地 殷仔3戰大都會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：迅速查辦酸味汙染源 林佳龍臉書讚環局
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分