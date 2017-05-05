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迅速查辦酸味汙染源 林佳龍臉書讚環局

2017-05-05  22:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中海線地區今天上午彌漫一股酸味，民眾紛紛向環保局投訴，環保局立即展開搜查，中午即鎖定中美和石油化學公司惹禍。對於環保局高效率稽查成果，網友紛紛在市長林佳龍臉書中給予肯定，稱讚相關人員的辛勞，讓影響降到最低。

今天早上民眾發現大甲區飄散著不明酸味，隨後包括清水、梧棲、沙鹿，甚至到神岡、西屯等區，都有類似狀況，市府接獲民眾投訴後，環保局立即動員大批人力展開大規模搜查，中午左右就鎖定禍源來自台中港西碼頭，最後查獲是中美和石油化學公司排放廢氣。

市府表示，經過初步檢測，該氣體雖無毒害，但會刺激眼睛，甚至引發頭痛、暈眩等症況，因此查獲後立即要求業者停機，果然氣味開始逐漸散去。不過，後續環保局仍將依法調查，將依違反空污法處10萬以上100萬元以下罰鍰。

「給辛苦的環保同仁一聲讚！」林佳龍市長隨即在臉書中肯定環保局同仁，案發後第一時間就快速調派人力，順利查獲廢氣來源，並立即要求業者停機。稱讚他們是無名英雄，積極的努力與用心付出，才讓此意外事件的影響降到最低。

林市長PO文後，網友紛紛在底下按讚、留言，「給認真付出的人最真誠的讚！」、「全民當環境志工，只要有偷排就通報」、「辛苦了，空汙很難查」，肯定環保局人員的辛苦，也有人主張應該重罰偷放廢氣的業者。

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  • 「給辛苦的環保同仁一聲讚！」林佳龍在臉書中肯定環保局同仁的努力。（圖擷取自林佳龍臉書）

    「給辛苦的環保同仁一聲讚！」林佳龍在臉書中肯定環保局同仁的努力。（圖擷取自林佳龍臉書）

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