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蔡總統推新南向擴大辦台灣獎學金 非與中國競爭

2017-05-05  20:22

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天接受「印度人報」（The Hindu）等6家國際媒體聯合專訪，闡述政府新南向政策的思維與目標，她強調新南向政策和中國的「一帶一路」是完全不同的模式，台灣擁有的是強大的民間企業及醫療、教育、人力資源開發、技術創新、農業、防災等各種軟實力，這些都不是金錢或政治力可以取代或阻擋的。

在人才交流方面，鑑於目前約有1200位印度籍學生在台研修，蔡總統並宣布，未來將擴大辦理「台灣獎學金」及「台灣獎助金」計畫，提供印度優秀學生來台就學。政府也鼓勵台灣企業贊助前述獎學金計畫，以提供來自印度及其他國家的學生最大協助。

蔡總統並透露，教育部告訴她，參與這項計畫的企業及學生正快速增加。預計來自各個新南向國家的學生約為5000位，今夏台灣企業將贊助約5000位此類學生。

總統今天上午接受印度「印度人報」（The Hindu）、印尼「指南日報」（Kompas）、馬來西亞「太陽報」（The Sun）、菲律賓「每日詢問者報」（The Philippine Daily Inquirer）、新加坡「海峽時報」（The Straits Times），以及泰國「民族報」（The Nation）等6家國際媒體聯合專訪。

蔡總統並藉此機會澄清一些對新南向政策的批評。她表示，有人說，台灣推動新南向政策，預算編列規模不足，也有人說，中國推動「一帶一路」已限縮台灣在本區域的發展空間，有礙新南向政策的推動。

她要強調的則是，新南向政策和中國「一帶一路」是完全不同的模式，台灣擁有的是強大的民間企業及醫療、教育、人力資源開發、技術創新、農業、防災等各種軟實力，這些都不是金錢或政治力可以取代或阻擋的。

蔡總統以新加坡為例，指新加坡的鄰國大多是大國，但新加坡能夠發展出自己的優勢，憑藉的不是地理或規模，而是其政治領導人的遠見及企圖心。如果新加坡當初自限於幅員，就不會有今天這樣的地位。

總統表示，新南向政策的用意並不是在這個區域內發表政治上的宣示，而是與國際社會建立互惠互利的關係；不是與中國競爭，而是強調台灣做為本區域的成員，以自身優勢促進互惠互利發展。

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  • 蔡英文總統。（資料照，記者鍾麗華攝）

    蔡英文總統。（資料照，記者鍾麗華攝）

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相關關鍵字： 中國 台灣 新南向 獎學金 蔡英文
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