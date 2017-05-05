北藝中心完工恐延期 最慘要賠表演團體5000萬
北藝中心完工時程恐怕會受到拖延，屆時台北市府可能要賠償已經簽約的表演團體。（資料照，記者劉信德攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕台北藝術中心二次招標，但皆無廠商投標導致二次流標，今日文化局工作報告時，藍綠市議員皆質疑，北藝中心恐成「爛尾樓」。文化局長鍾永豐表示， 6月招標時，將會分為外牆工程與內部裝修兩個標案招標。鍾並說，外牆工程如果7月中順利發包，明年11月中就會完工，最快108年初，北藝中心就可完成並且驗收。
然而，民進黨議員何志偉質疑，屆時完工時，北藝中心外觀只是看起來不像廢墟，但內部還是廢墟！國民黨議員王鴻薇也怒批，北藝中心跟大巨蛋，已成為市長柯文哲任內，「兩大擺爛紀念館」。
何志偉並批評，108年北藝中心就要掛牌營運，屆時無法完工開幕，已簽約的開幕檔期表演，還要支付高額的違約金。文化局表示，目前已簽約的開幕節目3案與試營運節目11案，共14案。試營運的節目已有10案同意延後時程，1案已辦理終止契約；至於簽約的開幕節目，其中2案正協商到其他場館演出，另1案則尚在協調。文化局說，如果北藝中心屆時仍無法完工並營運，最壞的情況是賠償表演團體5000萬，該筆費用日後會再向理成營造索賠。
主要承攬商理成營造去年11月無預警倒閉，造成北藝中心外牆工程延宕至今。捷運局表示，北藝中心工程目前完成進度70％，北市府已支付理成25億元。今年捷運局兩次招標皆以18.3億流標。
文化局表示，為了讓北藝中心第三度招標順利，市長柯文哲指示，將北藝中心現有工程切標為外牆工程與內部裝修工程，外牆工程由捷運局委辦，內裝工程則由新工處負責。捷運局說，外牆工程如果順利決標，決標後一個月，就會進行內部裝修工程的招標。文化局說，內部裝修完成期程，「目前未定」，但保守推論，108年外牆工程完工後，才會完成。
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