出手管控網路謠言？ 唐鳳：這本身就是個謠言
2017-05-05 20:06
〔即時新聞／綜合報導〕對於「假新聞」流竄議題，行政院政務委員唐鳳今（5日）向媒體表示，謠言及不實訊息交由法律管制，政府不應插手查核機制；對於網路上有消息說唐鳳要負責管控網路謠言，唐鳳表示「這個東西本身就是一個謠言。」
綜合媒體報導，唐鳳今天在媒體茶敘上提到，所謂的「假新聞」在法律上沒有定義，他不會使用這個詞，至於違法的網路謠言或不實訊息，行政院有科技政委吳政忠和NCC負責處理，網傳唐鳳要出手管制網路謠言這件事「本身就是一個謠言。」
唐鳳指出，如果政府自己設立「事實查核單位」是不妥的，因為「自己永遠不會糾正自己」，但如果是Google、臉書等民間公司來做，可以讓政府接受檢驗。
唐鳳也說，謠言和不實訊息如果觸法，應該回到法律面去執行；如果未觸法，國家也不該設計法規侵害新聞或言論自由。他並強調行政院長林全及發言人徐國勇都持相同看法。
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