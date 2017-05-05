週報》花媽接班人是誰？先比這件事！
〔記者蘇茵慧／高雄報導〕高雄市長選戰還沒正式開打，幾位傳出有意角逐的分區立委，卻已經在端午節前夕用粽子當作熱身賽，不惜曝光自己的口袋名單，推薦私房愛店。到底花媽接班人的美食雷達準不準確呢？就請讀者來評分吧！
提倡環保、打出選舉不掛看板、旗幟的趙天麟，偏愛五福路橋邊的「五城肉粽專賣店」，力推讓他口水直流的花生肉粽，裡頭有滿滿的花生跟肥瘦比例剛剛好的肉塊，料好實在又平價，肉粽還可以依個人需求客製化。長年茹素的林岱樺，則鍾愛大寮區的「素食碗粿‧粽子」，用料簡單、滋味適中，每顆僅120公克，小巧分量剛好飽餐。
選區在左營舊城的劉世芳，推出巷仔內才知道的「勝香肉圓店」肉粽，位於城隍廟對面，小小的店面沒有招牌，但一開門營業就湧現滿滿人潮，劉世芳最愛這家肉粽吃起來Ｑ彈不軟爛，不需醬料就能吃到裡頭滷肉的鹹香滋味。同樣在廟口的「台南蔡肉粽」，是「管媽」管碧玲的私房愛店，只賣菜粽、肉粽跟味增湯，以傳統古早味的做法，用肉燥帶出肉粽香氣，道地南部口味，讓人一吃就愛上！
【想知道南部立委還推薦哪些私房愛粽嗎？鎖定2017.5.7週日的週末生活版，一次帶你吃遍南部好粽！】
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高雄市長「包中」前哨戰，端午先開打！快來看看哪位立委推薦的粽子最美味！（此為合成圖，記者潘自強、臺大翔、沈昱嘉攝）
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立委趙天麟推薦的五城肉粽專賣店，可客製化肉粽，也是許多遠洋漁船指名訂購的粽子店家，在外地捕魚時來一顆古早味肉粽，最能撫慰辛勞及思鄉之情。（記者潘自強攝）
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五城肉粽專賣店，（07）216-6635，位於高雄市苓雅區海邊路109號之1。（記者潘自強攝）
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立委林岱樺長年茹素，特別鍾愛大寮區的素食碗粿‧粽子，每顆僅120公克，小巧可口、分量適中，是早上出門趕行程的最佳美味。（記者潘自強攝）
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素食碗粿‧粽子，無電話，位於高雄市大寮區鳳林三路449號對面路邊。（記者潘自強攝）
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立委劉世芳說，廟口總有好吃的庶民美食，這家勝香肉圓店的肉粽好吃又親民。（記者潘自強攝）
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勝香肉圓店，（07）582-1440，位於高雄市左營區店仔頂路2之4號。（記者潘自強攝）
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有「管媽」之稱的立委管碧玲，私房愛店台南蔡肉粽也在廟口，道地南部口味，沾上老闆自製醬油膏，一吃就會愛上！（記者潘自強攝）
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台南蔡肉粽，（07）321-8923，高雄市三民區十全一路52號。（記者潘自強攝）
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