週報》花媽接班人是誰？先比這件事！

2017-05-05 20:31

〔記者蘇茵慧／高雄報導〕高雄市長選戰還沒正式開打，幾位傳出有意角逐的分區立委，卻已經在端午節前夕用粽子當作熱身賽，不惜曝光自己的口袋名單，推薦私房愛店。到底花媽接班人的美食雷達準不準確呢？就請讀者來評分吧！

提倡環保、打出選舉不掛看板、旗幟的趙天麟，偏愛五福路橋邊的「五城肉粽專賣店」，力推讓他口水直流的花生肉粽，裡頭有滿滿的花生跟肥瘦比例剛剛好的肉塊，料好實在又平價，肉粽還可以依個人需求客製化。長年茹素的林岱樺，則鍾愛大寮區的「素食碗粿‧粽子」，用料簡單、滋味適中，每顆僅120公克，小巧分量剛好飽餐。

選區在左營舊城的劉世芳，推出巷仔內才知道的「勝香肉圓店」肉粽，位於城隍廟對面，小小的店面沒有招牌，但一開門營業就湧現滿滿人潮，劉世芳最愛這家肉粽吃起來Ｑ彈不軟爛，不需醬料就能吃到裡頭滷肉的鹹香滋味。同樣在廟口的「台南蔡肉粽」，是「管媽」管碧玲的私房愛店，只賣菜粽、肉粽跟味增湯，以傳統古早味的做法，用肉燥帶出肉粽香氣，道地南部口味，讓人一吃就愛上！

【想知道南部立委還推薦哪些私房愛粽嗎？鎖定2017.5.7週日的週末生活版，一次帶你吃遍南部好粽！】