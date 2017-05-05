美議員提案台美官員互訪解禁 外交部：歡迎及感謝

2017-05-05 18:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）等6位參議員於蔡總統就職周年前夕提出「臺灣旅行法案」（Taiwan Travel Act），要求美國政府應促進美臺間各層級的互訪，解除交流限制，外交部對此表示歡迎及感謝；外交部說，臺美關係緊密友好、溝通管道多元順暢，未來將持續深化與廣化雙邊關係。

外交部表示，除Marco Rubio外，該法案另有其他5位跨黨派國會議員共同提案，分別是參院「臺灣連線」2位共同主席James Inhofe、Robert Menendez、參院外委會亞太小組主席Cory Gardner、參議員Sherrod Brown及Gary Peters。這是繼聯邦眾議員Steve Chabot等議員在今年1月提出眾院版之法案後，美國會再度以具體行動展現兩院兩黨對提升臺美關係之一致支持。

外交部說，包括美國會去年通過之「2017會計年度國防授權法案」（NDAA）在內，近來美國會已多次提出或通過法案，要求美行政部門放寬雙方官員之互訪限制，除表達對我之支持外，也顯現美國會對提升雙邊互動之高度期盼。