朱立倫找賀陳旦爭取前瞻 交部：目前無項目更動計畫

2017-05-05 18:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新北市長朱立倫今下午3點到交通部拜會交通部長賀陳旦，希望爭取新北納入前瞻建設計畫。雙方閉門會議長達1個小時，朱立倫今受訪一再強調，前瞻計畫要有前瞻性並以台灣未來願景為考量，不要有政治考量，也希望交通部提出各項計畫的環評、可行性評估及財務標準，要公平一致大家才能接受。交通部則表示，前瞻計畫仍須顧及資源分配，環評及可行性評估並非唯一標準，目前也無計畫要更動任何項目。

朱立倫表示，國家交通建設應該做有願景式的規劃，今天特別在會中向賀陳旦提到新北8項計畫都已經過審查及可行性評估，特別是牽涉大台北捷運萬大-中和-樹林線、環狀線北環南環和汐止民生線，希望交通部能做對台灣未來有前瞻願景的建設，這點和立院黨團的立場並無兩樣，交通部應該和政院重新做檢討。

據了解，今天新北市所提的8項計畫分別是：

1、萬大─中和─樹林線第二期工程

2、環狀線第二階段（含南環段及北環段）

3、汐止民生線

4、深坑輕軌

5、五股泰山輕軌

6、八里輕軌

7、機場線增設A2a及A5a站

8、鐵路地下化延伸樹林

賀陳旦在會中表示，不論是否納入前瞻軌道計畫，各項計畫皆應依相關規定完成可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及都市變更等各項審議程序。因此本次新北所提的8項軌道計畫，萬大─中和─樹林線第二期工程、環狀線第二階段（南環段及北環段）、汐止民生線等3項計畫因橫跨台北市境內，尚有許多細節需新北市政府與台北市政府取得共識後一同努力完成相關程序，中央無法代為決定。賀陳旦也表示，新北同時推動多項捷運及輕軌計畫，應先思考該府未來的執行能量、財務狀況、系統技術、後續營運及維修等課題，有一套完整的規劃，才能維護後續營運。

交通部次長王國材表示，在前瞻計畫項目中有一套審議機制，歡迎新北按照程序來審，而不管是要納入前瞻或後續要申請的計畫，交通部和行政院也都有嚴格審查程序，包括可行性評估、綜合規畫、環評和設計，一樣都不會少，請新北按照程序來做。

王國才表示，賀陳旦也邀請朱立倫大力支持交通部前瞻計畫，讓前瞻條例能順利通過，後續新北的計畫能否在滾動式檢討中納入，交通部會再進一步研究。不過朱立倫當時並未回應，雙方對此並無交集。