張向忠致蔡英文公開信：你欠我一個道歉

2017-05-05 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕來台旅遊脫團、宣稱要尋求政治庇護的中國人士張向忠，上月因不符居留資格返回中國，他今天在微信發表一篇以「蔡英文女士，你欠我一個道歉」為題的公開信，稱五年前被蔡英文的敗選感言打動，不料來台申請政治庇護卻遭到無情拒絕，他質疑蔡英文「還有五年前的反省勇氣嗎？」

張向忠表示，因為蔡英文說他是經濟犯罪，他回到中國不得不證明自己的清白，「本來這一切都是你做決定我不是大陸異議人士之前，應該有你舉證的」，如果蔡還有五年前的反省勇氣，應該做點什麼，最少不要再犯同樣的錯誤。

張向忠更說，他決定把將來拿到的國家賠償全部捐贈給台灣，設立「大陸異議人士政治庇護基金」，來彰顯中華民國建國的人權自由精神。

張向忠以觀光名義於4月12日入境，隔日自行脫團，稱要向我國申請政治庇護。移民署及陸委會等相關單位研究後指出，張是持「大陸居民往來台灣地區通行證」來台，與其他受政治迫害者情況不同；另外張並非社運人士，在中國坐牢是因觸犯信用卡詐騙罪，認定張不符居留條件。張向忠之後也表明願意返回中國，並於4月19日出境。

張向忠公開信全文：

張向忠：蔡英文女士，你欠我一個道歉

蔡英文女士：

你好！

我了解你是在五年前的選舉，特別是你的《你可以哭泣，但不要洩氣》敗選詞，讓包括我在內的大陸公民，在那天看好你和中華民國，因為有你這樣的勇氣在，這個國家確定會興旺發達。四年後你當選中華民國總統，當時我還在大陸監獄裡。

而後我出獄到台灣申請政治庇護，卻被你無情地拒絕。想起五年前敗選你還說，支持蔡英文是一件驕傲的事情。我認為你的自信來自自我反省的勇氣，也正因為如此，你四年後成功當選。今天，我想問你，你還有五年前的反省勇氣嗎？

你說我是經濟犯罪，所以我回到大陸不得不證明自己的清白。同時，在不放棄國家賠償的前提下要求再審。本來這一切都是你做決定我不是大陸異議人士之前，應該有你舉證的。

蔡英文總統，如果你今天還有五年前的反省勇氣，我想你應該做點什麼，最少不要再犯同樣的錯誤。如果你真的有誠意，我還會以你為驕傲的，我也會拿出誠意。

這個案子因你而起，所以我決定把將來拿到的國家賠償全部捐贈給台灣，設立大陸異議人士政治庇護基金，來彰顯中華民國建國的人權自由精神。

蔡英文總統，如果你有反省，請拿出你的智慧和勇氣，點亮台灣的自由燈塔，為中華民族指明方向。

申請政治庇護失敗者：張向忠

於中華民國106年5月5日