台上推薦吳敦義選主席 台下馬英九......

2017-05-05 16:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨主席選舉將於5月20日登場，前副總統吳敦義今天到基隆，參加第12、13屆國策顧問聯誼餐會；前國策顧問鄭錦洲在台上高分貝推薦，指民進黨蔡英文最害怕吳敦義當選國民黨主席，大家一起來幫忙拉票，支持吳敦義當選黨主席，台下包含前總統馬英九在內，均紛紛拍手鼓掌。

吳敦義稍早於11點多抵達基隆慶安宮，參拜媽祖祈福，受到慶安宮主委童永熱烈歡迎；由於童永是台南市長賴清德的舅舅，大家好奇童永會支持誰。不過，童永說，基隆媽歡迎大家來參拜，不用分藍綠，媽祖照顧信徒不分藍綠，媽祖會庇佑善良為台灣做事的台灣人。