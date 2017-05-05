| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

台上推薦吳敦義選主席 台下馬英九......

2017-05-05  16:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨主席選舉將於5月20日登場，前副總統吳敦義今天到基隆，參加第12、13屆國策顧問聯誼餐會；前國策顧問鄭錦洲在台上高分貝推薦，指民進黨蔡英文最害怕吳敦義當選國民黨主席，大家一起來幫忙拉票，支持吳敦義當選黨主席，台下包含前總統馬英九在內，均紛紛拍手鼓掌。

吳敦義稍早於11點多抵達基隆慶安宮，參拜媽祖祈福，受到慶安宮主委童永熱烈歡迎；由於童永是台南市長賴清德的舅舅，大家好奇童永會支持誰。不過，童永說，基隆媽歡迎大家來參拜，不用分藍綠，媽祖照顧信徒不分藍綠，媽祖會庇佑善良為台灣做事的台灣人。

廣告
  • 前副總統吳敦義5日在前國策顧問鄭錦洲（左三）陪同下，到基隆市慶安宮參拜，祈求媽祖庇佑祈福。（記者俞肇福攝）

    前副總統吳敦義5日在前國策顧問鄭錦洲（左三）陪同下，到基隆市慶安宮參拜，祈求媽祖庇佑祈福。（記者俞肇福攝）

  • 前國策顧問鄭錦洲在台上高分貝推薦吳敦義，是最適合帶領國民黨的主席人選。（記者俞肇福攝）

    前國策顧問鄭錦洲在台上高分貝推薦吳敦義，是最適合帶領國民黨的主席人選。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：台上推薦吳敦義選主席 台下馬英九......


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.