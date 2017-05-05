| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

行政團隊打幾分？ 唐鳳婉拒打分數

2017-05-05  16:41

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府520執政將屆滿1週年，行政院政務委員唐鳳今天下午與媒體茶敘，在回答網友現場網路提問「行政團隊打幾分？」時，唐鳳表示，她從小就非常討厭別人替她打分數，「己所不欲，勿施於人」，因此「我婉拒（打分數）」。

唐鳳下午的茶敘，除了開放媒體記者提問，也開放網友提問，她對於假新聞查核機制、電競產業整合等問題都侃侃而談，不過，對於網友提問敏感的政治問題，包括「替行政團隊打幾分？」，怎麼看待政府民調創新低？唐鳳則都技巧性輕輕帶過，並未實質回答。

對於行政院先前表明要協調業者建立假新聞查核機制，唐鳳強調，她反對由政府出資建立這個平台，政府不會立法去侵害新聞自由。

被詢及台灣年輕人遇到最迫切要解決的問題是什麼？應該透過什麼樣的機制解決？唐鳳舉自己的例子說，她每週都要自己的阿嬤與母親通電話，從老一輩汲取智慧與經驗，年輕人應該迫切解決的問題是，世代之間取得理解與對話，有直接溝通的機會會很好。

廣告
  • 行政院政務委員唐鳳5日下午與媒體茶敘。（記者叢昌瑾攝）

    行政院政務委員唐鳳5日下午與媒體茶敘。（記者叢昌瑾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唐鳳 政府 行政院 行政院政務委員
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：行政團隊打幾分？ 唐鳳婉拒打分數


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.