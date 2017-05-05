行政團隊打幾分？ 唐鳳婉拒打分數

2017-05-05 16:41

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府520執政將屆滿1週年，行政院政務委員唐鳳今天下午與媒體茶敘，在回答網友現場網路提問「行政團隊打幾分？」時，唐鳳表示，她從小就非常討厭別人替她打分數，「己所不欲，勿施於人」，因此「我婉拒（打分數）」。

唐鳳下午的茶敘，除了開放媒體記者提問，也開放網友提問，她對於假新聞查核機制、電競產業整合等問題都侃侃而談，不過，對於網友提問敏感的政治問題，包括「替行政團隊打幾分？」，怎麼看待政府民調創新低？唐鳳則都技巧性輕輕帶過，並未實質回答。

對於行政院先前表明要協調業者建立假新聞查核機制，唐鳳強調，她反對由政府出資建立這個平台，政府不會立法去侵害新聞自由。

被詢及台灣年輕人遇到最迫切要解決的問題是什麼？應該透過什麼樣的機制解決？唐鳳舉自己的例子說，她每週都要自己的阿嬤與母親通電話，從老一輩汲取智慧與經驗，年輕人應該迫切解決的問題是，世代之間取得理解與對話，有直接溝通的機會會很好。