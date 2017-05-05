原民劃設辦法提案遭否決 高潞‧以用盼盡速協商

2017-05-05 16:34

〔記者鄭鴻達／台北報導〕原住民族團體駐紮凱達格蘭大道的抗爭行動已滿72天，期間面臨警方不斷的驅離行動。時代力量立委Kawlo．Iyun．Pacidal（高潞‧以用）呼籲，劃設辦法一事不應再延宕，應盡速進行協商，原住民族委員會也不應以扭曲的方式處理此議題。

因原民會訂定之「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，將估計約100萬公頃的私有土地排除在外，為反對此版本劃設辦法，原住民族團體及聲援者自2月23日開始，於總統府前的凱達格蘭大道駐紮抗爭，但多次遭警方驅離，也讓凱道被外界譏為「驅原路」。

對此，高潞‧以用表示，今日送立法院院會的相關提案遭到執政黨否決，理由是原訂的朝野協商時間5月9日未到，故意提此案當然要先否決，但劃設辦法出委決議送協商至今已滿一個月仍未處理，在立法院內眾多的爭議議題中，原住民族的議題形同被擱置。

高潞‧以用指出，此爭議的抗爭至今超過兩個月，但執政黨的消極回應、不願溝通令人心寒，傳統領域談的是空間，與私人土地產權無衝突，且公有土地劃設辦法已上路，不會因審查而停止其效力，現在僅要求重新評估私有土地劃設部分，原民會不應以紐曲的方式處理。

高潞‧以用也表示，此事不應再延宕，原住民族土地正義應受到正視，而非以拖延或撕裂族群的方式處理，時力所提的黨團版是要求劃設辦法在廢止的同時，重新按照《原住民族基本法》的精神來擬定，要透過溝通讓大眾了解，而非操作對立來製造內部分裂。