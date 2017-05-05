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1小時生活圈道路計劃補助 台南拿下近百億元

2017-05-05  16:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕104-107年中央生活圈道路交通系統建設計畫，營建署再新增核定補助南市六甲西側外環道路工程等3件，加上之前補助，這項計畫南市至目前已獲中央補助共11件，總經費達94.1億元。

新增補助案，分別是六甲西側外環道路工程（南段）、仁德區文賢路（台1線至保安路）拓寬工程及中西區CF-2-10m道路工程」等3件計畫經費，合計9.02億元。

工務局表示，六甲西側外環道路工程南段，可提供六甲市區、官田工業區及周邊地區通往國道3號烏山頭交流道便捷道路，總長1850公尺，用地費約1.9億元、工程費約2.5億元，合計約4.4億元，可促進地方觀光產業發展。

仁德區文賢路拓寬工程，為奇美博物館東側連絡道路，總長約1890公尺，鄰近保安火車站及奇美博物館通往省道號台1線，用地費約2.34億元、工程費約2億元，合計約4.34億元，完工後可強化地區路網運輸功能。

中西區CF-2-10m道路工程，總長約310公尺，用地費約100萬元、工程費約2700萬元，合計約2800萬元，將作為永華國民運動中心聯外道路。

工務局表示，104-107年中央生活圈道路交通系統建設計畫，南市共獲補助11件，其他還有西港外環道、台江大道2-7西段、北外環道路第三期及二、四期、特27號道路、永康交流道聯絡道、永康創意設計園區聯外道、國道兩側平面道路等。

工務局強調，生活圈道路計畫有助建構南市三縱三橫道路交通支線系統，創造1小時生活圈，並完善都會區便捷聯外道路交通網。

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  • 台南市生活圈道路路網示意圖。（工務局提供）

    台南市生活圈道路路網示意圖。（工務局提供）

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