兩岸互動陷僵局 許信良：蔡習應直接會面

2017-05-05 16:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕亞太和平基金會董事長許信良上午表示，兩岸若想找出新的合作模式，最簡單的就是兩岸領導人直接面對面會談，領導人直接會面也已經成為全世界解決問題的重要機制。許信良說，台灣問題是中國的核心利益問題，他認為中國領導人習近平「不會沒有意願」跟蔡總統會面。

許信良上午出席政大國際關係研究中心主辦的「兩岸交流30年研討會」時作上述表示。許信良說，目前兩岸都共同面對全球化問題，中國如果想取代美國、成為推動世界全球化的國家，會需要台灣民主價值的人文精神；許信良認為，中國應該跟台灣互相配合，讓台灣成為中國的精神領導力量，而佔台灣出口比例高達40%的中國，是台灣對外發展的必要條件，雙方若能合作也能協助台灣對外發展。

許信良表示，兩岸有很多問題是歷史問題，目前的困境主要是因為雙方政治菁英對兩岸問題有錯誤認識，無論是不重要的問題把它當很重要、或是已經解決的事以為還沒解決，都會成為兩岸互動的阻礙；許信良說，既然海基會、陸委會的官方往來已經陷入僵局，雙方領導人直接會面也不失為一個可行方式，也可以藉此建立領導人固定的會談機制。